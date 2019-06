Peñarol recibe una velada profesional de lujo

Combates Amateurs

1) Michael Lemos (Lencina) vs. Joaquín Berroa (FA Box)

2) Julio González (Guardavidas) vs. Kevin Méndez (Club Mar del Plata)

3) Iara Ortiz (Pampa Box) vs. Claudia Porco (FA Box)

4) Emanuel Perez (GMB) vs. Cristian Faraminián (Invasión de Golpes)

5) Juan Díaz (Pampa Box) vs. Leonel Ávila (Club Mar del Plata)

6) Cristian Pavón (Hnos. Ruiz) vs. Diego Estrada (Dojo Pantera)

7) Oscar Suárez (Maravilla Sosa) vs. Kevin Gómez (FA Box)

8) Maximiliano Pintos (Lencina) vs. Rodrigo Quiroga (La Furia)

9) Enzo Calafate (GMB) vs. Rodrigo Mollo (Roque Romano)

10) Rocío Bastida (Maravilla Sosa) vs. Patricia Abalo (Dojo Pantera)

Exhibición

Jonathan Eniz vs. Carlos Ronner

Doble fondo profesional

Brian Ronner (GMB) vs. Rodrigo Gainza (Tucumán) Categoría mediano

Lucas Bastida (Maravilla Sosa) vs. Carlos Chaparro (Uruguay) Categoría superwelter