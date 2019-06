Arroyo reparte lámparas de bajo consumo para ayudar a clubes: “La situación económica es muy grave”

El intendente Carlos Fernando Arroyo, junto al presidente del Ente Municipal de Deportes, Carlos López Silva, comenzaron este martes a distribuir lámparas led en diversos espacios deportivos de Mar del Plata para que las entidades puedan hacerle frente a los tarifazos. La actividad se realizó en el Club Jara, donde se realizó la primera entrega.

En total, se repartirán 660 lámparas de bajo consumo a 13 clubes e instituciones deportivas de la ciudad. Las mismas fueron financiadas con aporte del gobierno de la Provincia.

"Comprendemos la situación económica gravísima que sufren todos los clubes y queremos ayudar porque son importantísimos para el desarrollo de la sociedad", sostuvo el jefe comunal en diálogo con los medios de prensa que se acercaron a la institución ubicada en Av. Juan Héctor Jara 2560.

En ese mismo sentido, Arroyo dijo que no va a ocultar que la situación económica en general "es muy grave y no hace ninguna gracia". "Me hace muy mal ver tanta pobreza, tanta desocupación, hambre y tanta gente sin casa", declaró.

Según explicó el titular del Emder, la repartición de las lámparas tiene el objetivo de que los clubes puedan ahorrar energìa y optimizar sus recursos. Por ello, llamó a todas las entidades a que se comuniquen con la entidad que preside para hacer saber su necesidad de luminarias.

"Estamos luchando entre todos para resolver estos problemas", afirmó por último el jefe comunal en torno a la crisis económica y explicó que será con "voluntad y esperanza de tener un país mejor que el que tenemos hoy".