"Tato" Rodríguez asumió como mánager de Peñarol: "Hay en carpeta varios entrenadores"

Luego de una temporada adversa en lo deportivo, donde el equipo muy cerca estuvo de jugar el play out por la permanencia, Peñarol quiere refundarse. "Borrón y cuentas nuevas". Por tal motivo, el presidente Domingo Robles junto a su comisión directiva acudieron a Sebastián "Tato" Rodríguez para que asuma como mánager integral del club. El ídolo "Milrayitas"; un hijo pródigo de la casa, charló con 0223 para referirse a este rol que lo vuelve a poner en funciones dentro de la entidad de Garay y Santiago del Estero, luego de su retiro como basquetbolista en 2011 por problemas de salud.

"Veníamos teniendo muchas charlas con Domingo (Robles), los dos pensábamos igual, que había que armar un proyecto luego de que en los últimos cuatro años las cosas no salieran bien. Por parte del presidente surgió la idea de que yo sea manager. Se reunió con toda la Comisión y lo apoyaron. Le dije que sí enseguida", comenta "Tato", con gran felicidad. "Sobretodo, me puso muy contento cuando me dijo que quería un mánager integral, no solo de la parte profesional sino también del club y las inferiores. Ya estoy dando los primeros pasos en esta nueva etapa. Tenemos una dirigencia de muchos años que sabe lo que hace, y ese respaldo me dio tranquilidad", agregó, quien va de reunión en reunión.

Domingo Robles manifestó en el último tiempo un lógico desgaste y cansancio tras largos años en el club. "Amagó" varias veces con dejar la presidencia, y también sufrió la pérdida de su ladero Alfredo Miño. Por tal motivo, la llegada de "Tato" viene a reforzar la estructura dirigencial, regenerar la energía. "Domingo quería alguien que sea un nexo con los jugadores, que le de un poco de aire porque la verdad que es un trabajo muy arduo el que viene haciendo desde hace muchos años. No es sólo lo monetario, sino que hay que armar el equipo, los viajes, los hoteles", expresó Rodríguez.

"Peñarol necesita de todos. La gente que he hablado me ha dicho que se quiere sumar. Las puertas están abiertas para todos"

El exbase multicampeón tiene como primera idea fundamental, sumar más gente al club. Hinchas-empresarios, exjugadores, cualquiera que sienta un afecto por la institución. "Creo que Peñarol necesita de todos hoy. Ahora estoy tratando de sumar mucha gente, que el club la tiene y la necesita. El país está mal, la Liga está difícil y a Peñarol le está costando en lo económico y necesita de todos para ponerlo donde tiene que estar", sostuvo. "Por suerte con toda la gente que he hablado, me ha dicho que sí, que se quieren sumar. Eso es lo importante. Las puertas están abiertas para todo el que quiera apoyar a Peñarol para verlo en los puestos de arriba. Obviamente llevará eso un tiempo. Pero es la idea. Apoyarnos en los chicos y el día de mañana verlos en el plantel principal, con un aire en lo económico".

Además de sumar sponsors y gente al club, Sebastián Rodríguez tendrá como primera tarea definir al futuro entrenador. Leonardo Gutiérrez finalizó su vínculo, ¿seguirá?. "No hay nadie descartado ni confirmado. Cuando llegué, la dirigencia ya manejaba dos o tres nombres, algunos otros arrimé yo, y de ahí saldrá el entrenador. En la semana nos juntaremos a hablar. Lo más importante será que el entrenador se adapte al proyecto que tiene el club, que son los chicos, que maneje las mismas ideas. Nos reuniremos y decidiremos. No pongo plazos, llevará su tiempo hablar con los representantes. No nos apuraremos. A partir del entrenador pensaremos en los jugadores", dejó en claro "Tato".

"Cuando llegué la dirigencia manejaba dos o tres posibles entrenadores. Yo arrimé otros nombres también. No nos apuraremos con la elección"

En cuanto a la plantilla, sólo tienen contrato los juveniles del club (Joaquín Valinotti, Juan Ignacio Marcos, Lucas Gorosterrazu, Tomás Monacchi y Thiago Dasso), más Juan Pablo Vaulet, quien Rodríguez puso en relevancia: "es una alegría que esté una temporada más. Es un jugador determinante, estrella, y así será valorado por el club. Queremos disfrutarlo una temporada más. Después, están en carpeta los entrenadores, charlaremos con las posibilidades y evaluaremos con la dirigencia y trataremos de elegir al mejor".

Respecto a esos chicos, manifestó. "Por suerte tenemos una cantera de chicos extraordinaria, y esa es la idea, nos vamos a apoyar en ellos para que el día de mañana sean titulares. Y que en esta temporada queremos que tengan los mismos o más minutos de la Liga pasada. Apoyarlos para que sigan creciendo".

El flamante manager dice que "la idea será no sufrir como las últimas tres temporadas, que la verdad estuvimos jugando abajo. Nadie quiere eso para Peñarol. Ningún hincha". Y advirtió: "No nos olvidemos que Peñarol es Mar del Plata. Bicampeón de América, tiene muchísimos títulos y necesita de todos".

Por último, reflexionó sobre el descenso del clásico de toda la vida, dejando la rivalidad de lado: "La verdad que no me puso para nada contento que se haya ido al descenso. Teníamos al mejor clásico del país, donde lo disfrutábamos al máximo. Lo disfruté como hincha y como jugador. Ahora no lo vamos a tener. Además que influye en lo económico, es un viaje más, no tendremos la recaudación, y nos perderemos de lo lindo, lo espectacular de ver este clásico para los hinchas del básquet y los marplatenses. Es una pena. Quilmes sufrió lo duro que es hoy hacer la Liga Nacional".