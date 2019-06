Arroyo: "En muchos casos, se hicieron pavimentos muy malos en la ciudad durante 30 años"

El intendente Carlos Arroyo y el presidente del Ente de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), Pablo Simoni, mostraron su satisfacción al recorrer los trabajos de asfalto de hormigón finales que se hicieron desde la esquina de avenida Edison y Vértiz.

En un alto por la recorrida de la obra, el jefe comunal manifestó que “durante 30 años, en muchos casos, se hicieron pavimentos muy malos". "La tierra negra que sacamos acá en Vértiz demuestra que se hicieron pavimentos sobre una base no sólida ni adecuada”, ejemplificó.

“Esta es una obra que hace 40 años que los vecinos la reclamaban. Era una vergüenza como estaba este sector. El grosor del asfalto –unos 18 centímetros- que se ha colocado es a prueba de camiones y colectivos; esto no se rompe más, va a durar 50 años”, reconoció Arroyo.

Seguidamente, señaló: “Esta es la forma en la que trabajamos: hacemos las cosas para no tener que volver a hacerlas. Uno de los grandes problemas de la ciudad no es la falta de asfalto sino que gran parte de los que se hicieron, se hicieron mal.. Esto es problema de muchas gestiones anteriores que dijeron que arreglaban las cosas y no lo hacían. Estamos haciendo una inversión muy grande en hormigón, horas y maquinarias para poder resolver estos problemas”.

Detalles de la obra

Por su parte, Simoni, informó que “Los trabajos que se realizaron aquí se tratan básicamente de 1000 metros lineales, 10.100 metros 2 de hormigón de reconstrucción integral del pavimento de hormigón".

En este sentido, el funcionario agregó que "son 10 cuadras en total. En su momento proyectamos 7 pero luego decidimos llegar hasta Cerrito, para resolver una situación que se daba en el cruce de las vías".

"Una obra muy importante para todo el sector portuario y hecha con responsabilidad con un buen paquete estructural, con los mismos niveles para evitar acumulaciones de agua y con el correspondiente tomado de juntas. Como le gusta decir al Intendente, obras que duren para siempre", remarcó.