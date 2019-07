Marcos Mata desistió de jugar Panamericanos y Mundial con la Selección

El marplatense Marcos Mata anunció su renuncia a la Selección argentina de básquetbol que participará de los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) y el Mundial de China, tras haber sido convocado por Sergio Hernández. El alero formado en Kimberley y Peñarol viene de consagrarse tetracampeón de la Liga Nacional de Básquetbol con San Lorenzo de Almagro, y adujo un "desgaste físico y mental" que lo llevó a tomar esta decisión.

De acuerdo a lo informado por el sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol, Mata expresó: “Después de pensarlo y analizarlo durante varios días tomé la decisión de no estar presente en la Selección este año. La liga fue muy larga, terminó hace apenas una semana y me siento agotado física y mentalmente, sumado a que vengo de unas molestias de la cuales todavía no me he podido recuperar. Y la única forma de mejorar es parando por un tiempo. Todo esto hace que no me encuentre al 100 % para jugar en la Selección, cumplir mi rol y ayudar al equipo”, explicó el marplatense.

Y concluyó, luego: “Le agradezco a Sergio (Hernández) por la convocatoria y la confianza que siempre tiene hacia mí. Estaré apoyando al equipo en Lima y China, como siempre lo hice”.

Marcos Mata viene de jugar 48 partidos en el camino de San Lorenzo campeón de la Liga Nacional. Pero también sumó encuentros en Súper 20, Liga de las Américas, Copa Intercontinental y Supercopa.

Mientras que su presencia en la Selección viene con varios traspiés. inició el ciclo ante México en los Panamericanos 2015 y en ese mismo encuentro salió lesionado. No pudo estar en el resto del torneo de Toronto y tampoco en el Preolímpico posterior (desgarro vasto interno). Fue baja en los Juegos de Río, en este caso por un esguince de rodilla, no estuvo citado en la AmeriCup 2017 y, en las Eliminatorias, apenas pudo participar de cuatro partidos (los dos primeros y los dos últimos). En el medio, también debió ser baja por una lesión en el dedo meñique (noviembre de 2018).