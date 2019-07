Una secundaria sólo tiene dos aulas con calefacción desde hace un año: "El abandono es absoluto"

Casi con un escenario calcado a las problemáticas que padecen numerosas escuelas de la ciudad, desde la Secundaria Nº15 del barrio Zacagnini alzaron su voz este jueves para visibilizar su malestar por la falta de calefacción que afecta a casi la totalidad del establecimiento.

"Vamos a cumplir año desde que implosionó una caldera al lado de la sala maternal. A partir de ese momento, quedamos con tres caderas en vez de cuatro, y obviamente se sobrecargan el trabajo pero esto eso se suma a una falta de mantenimiento absoluta", aseveró Mario Tarrés, delegado del Suteba.

Por las falencias de sus instalaciones, la escuela, que fue construida hace apenas 11 años, solamente tiene dos aulas con calefacción, lo que obliga a los directivos a rotar todos los días el dictado de clases en sus distintos cursos. "Es lo máximo que podemos ofrecerle a los chicos", lamentó el representante de la institución que está en Mansilla y Roldán.

Tarrés, además, dijo que hay otras dos aulas que se encuentran "clausuradas de manera crónica" por una problemática edilicia que nunca tuvo resolución. "La ultima vez nos dijeron que se trataba de poner revoque y zócalos pero hay un problema estructural que nadie resuelve", apuntó, en declaraciones a 0223.

En este marco, el delegado del gremio señaló fuertes cuestionamientos a las autoridades del Consejo Escolar por la falta de respuestas a sus reclamos. "La respuesta que nos dan es el cuento de la buena pipa. Esto no es más que un ajuste, porque no sólo es falta de calefacción, sino sueldos miserables, cursos que se cierran y un servicio alimentario escolar que no se otorga", sostuvo.

Tarrés dijo que junto que otra veintena de establecimientos que están en condiciones edilicias similares analizan profundizar las medidas de fuerza en el transcurso de las próximas semanas, en busca de obtener una respuesta. "No se puede permitir este abandono", sentenció.