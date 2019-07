Advierten que hubo una caída en el número de inscripciones a las carreras TIC

Desde la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (Aticma) advirtieron que en los últimos meses disminuyó el número de inscripciones que registran las carreras vinculadas con la industria del conocimiento y apuntaron fuertes críticas a las autoridades municipales por considerarlas como responsables de esta caída.

"Veníamos con una matricula insuficiente en las universidades; muy pocos chicos se inscribían pero ahora es menos aún. Eso no nos estaba pasabando: antes nos pasaba que teníamos una matricula que crecía, de a poco, pero crecía", reveló a 0223 Bernardo Martinez Saez, uno de los referentes que tiene la entidad.

El empresario marplatense aseguró que hay "preocupación" en el sector por la escasa matrícula y lamentó que se haya revertido la pendiente positiva que se había logrado consolidar en el último tiempo. "El 2016, que fue el año siguiente al lanzamiento del Arsat 2, tuvimos el pico de inscripciones. Y desde ahí se había ido incrementando un poco año a año", recordó.

"Esta situación de idas y vueltas a nivel macroeconómico y el retroceso que hubo en la ciudad en lo que es tecnología, con este silencio de radio por parte del Municipio, fueron factores que provocaron que se inscriban menos personas a las carreras TIC", apuntó Martínez Saez.

Además, el representante de Aticma también advirtió: "Tampoco sucede lo que se ve en otros países del mundo o lo que ocurría años atrás con una demanda laboral insatisfecha galopante, en la que todos los meses faltaban cubrir puestos de trabajo. La demanda de empleo bajó pero tampoco la llegamos a satisfacer".

"Estábamos acostumbrados a un escenario distinto, en el cual la demanda de empleo aumentaba y aumentaba y nosotros de alguna manera nos teníamos que ir disfrazando de diferentes cosas para lograr parchear la situación. Pero lamentablemente hoy no nos pasa eso", aseveró.

En este marco, Martínez Saez insistió en la crítica a las políticas que impulsa el Municipio para respaldar al sector y puso como ejemplo la falta de recursos que tiene la Secretaría de Tecnología e Innovación. "Sergio Andueza (NdeR: el titular de la Secretaría) está él solo y no tiene ni una oficina propia. No es un problema de capacidad de él, sino que no tiene recursos", remarcó.