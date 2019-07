Por la inseguridad, taxistas apuntan contra el Gobierno: "No escuchan a nadie"

Desde el Sindicato Único de Peones de Taxis de Mar del Plata mostraron su preocupación por los diferentes hechos de inseguridad que sufren los trabajadores del sector y advirtieron que en los últimos tiempos se incrementaron considerablemente los casos. Además, apuntaron contra la gestión del Gobierno local y cuestionaron el rol de la Gendarmería en la ciudad.

En diálogo con 0223, Donato Cirone, secretario general del gremio, afirmó que "desgraciadamente existen más casos de inseguridad" y ejemplificó con el caso de un taxista que el pasado sábado por la madrugada fue asaltado con un arma blanca en el barrio Florencio Sánchez y sufrió "unos cortes en la mano", además de quitarle la recaudación de la jornada y sus objetos personales, mientras que el lunes asaltaron a otro taxista y "le lastimaron la cara".

En este contexto, Cirone insistió con que "desgraciadamente los hechos de inseguridad siguen ocurriendo" y apuntó contra el trabajo de los 500 efectivos de Gendarmería Nacional que arribaron a Mar del Plata por pedido expreso de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. "Ya que trajeron a las fuerzas federales sería importante que recorran los barrios de la periferia donde ocurren los hechos de inseguridad y no en lugares céntricos", resaltó y apuntó en que "hacen falta situación falta políticas acorde".

De todas formas, el secretario general sostuvo que "las fuerzas federales y la policía hacen todo lo que se puede". "La predisposición está siempre, tengo comunicación permanente con el jefe departamental, con distintos comisarios de la ciudad y con el responsable del comando de patrullas. Nosotros vamos enumerando los lugares donde los hechos se dan con mayor frecuencia, pero sabemos que no tenemos la cantidad necesaria para abarcar toda la ciudad como realmente quisiéramos", relató.

Por otra parte, Cirone apuntó contra la gestión del intendente Carlos Arroyo, a quien responsabilizó por la eliminación de los Corredores Seguros "Nosotros en muchos casos apostábamos a los Corredores Seguros que hoy no están más por las decisiones políticas de este Gobierno. Los levantaron y no dieron ningún tipo de explicación. No tenemos la manera de implementarlos de nuevo porque no escuchan a nadie y no les importa la inseguridad", expresó.

Para finalizar, el referente de los taxistas apuntó contra el rol del secretario de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon, Marcelo Lencina: "El secretario de Seguridad no existe, cuando hace unos años podíamos hablar con la persona que estuviese en ese cargo y hacer un pedido hasta con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Ahora no escuchan a nadie y no les importa solucionar ningún tema. Estamos desprotegidos", concluyó.