El dolor del papá de la joven que murió tras una fiesta electrónica: “Me la mataron como a un sapo”

Luego de que se conociera la trágica muerte de una adolescente de 19 años, oriunda de Mar del Plata, tras participar de una fiesta electrónica en Palma de Mallorca, Paulo Moyano, su papá, sostuvo que Milagros Alanís falleció tras consumir una pastilla de éxtasis que presuntamente contenía veneno para ratas y pidió que se encuentre al responsable que le facilitó la droga.

El deceso de la joven, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el miércoles pasado en Barcelona, después de que la chica concurriera a una rave. “Ella compró veneno llamado comercialmente éxtasis, sólo una pastilla, que es suficiente en una fiesta electrónica, porque los reverendos hijos de putas de esta sociedad de mierda les hacen creer que tenés que tomar alcohol, que tenés drogarte, que esta vida tenés que probar de todo”, contó el hombre a través de un extenso descargo que publicó en su cuenta de Facebook.

“Ella tomó esta pastilla supuestamente para divertirse más, jamás en su cabecita podía pasar que esto la reventaría”, sostuvo Moyano, preso de un profundo dolor por el inesperado fallecimiento de una de sus hijas.

En ese sentido, aseguró que Milagros “se prendió fuego por dentro” y aseguró que fue tal el daño que le provocó la droga, que su cuerpo “estaba irreconocible”.

“Siempre les hablé a mis hijos el tema de las drogas, pero a veces escuchan más a otro. Yo cuido a mis hijos yo los incentivé a que vinieran a España, porque Argentina no avanza y esto está mejor, pero (hay) hijos de putas queriendo envenenar a nuestros hijos y cada vez inventan drogas más letales”, expresó más adelante.

A su vez, el hombre dijo que ahora busca “saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza” y cuestionó los controles que se hacen en este tipo de eventos. “Sólo quiero que se sepa para tener conciencia que hay hdp matando a nuestros hijos, haciendo creer que no hay diversión sin alcohol o drogas”, advirtió y lamentó: “Ya me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella”.