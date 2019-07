Es verdadero que algunas ambulancias del SAME no pasan por el viaducto de Roosevelt en Belgrano, pero hay vías alternativas próximas

Si tenés algunos segundos lee este resumen:

Es verdadero que una ambulancia de alta complejidad no pasa por este cruce.

Sin embargo, las que no son de este tipo sí transitan por ese viaducto.

Existen dos pasos alternativos al de Roosevelt por donde pasan correctamente las ambulancias de alta complejidad.

Desde el jueves último circulan en redes sociales publicaciones con dos videos en donde se señala que las ambulancias del SAME no pasan por el cruce bajo el viaducto del Tren Mitre -obra que fue inaugurada el 10 de mayo último- en la calle Roosevelt, en el barrio Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según pudo comprobar Reverso, es verdadero que una ambulancia de alta complejidad no pasa por este cruce, pero las que no son de este tipo sí transitan y, además, existen dos pasos alternativos próximos al de Roosevelt.

Este medio identificó al menos seis publicaciones con los videos en Facebook con 11.700 compartidos y 210 mil reproducciones. En Twitter, este medio identificó dos tuits virales (ver acá y acá) con un total de 1800 retuits, 123 mil reproducciones y 2500 “Me gusta”, aunque el video fue publicado también por otros usuarios. Los videos también llegaron varias veces al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para ser verificados.

En los videos se registra desde distintos ángulos cómo una ambulancia avanza con intención de cruzar y luego da la vuelta, en dirección contraria. Uno de los videos es grabado en la calle, donde se ve la parte trasera de la ambulancia que intenta pasar, mientras que el otro es filmado desde uno de los edificios que da al frente

¿Qué fue lo que ocurrió el miércoles último?

El miércoles 17 de julio último se produjo un incendio en el depósito del supermercado Coto, situado en Quesada 1541, en el barrio porteño de Nuñez. Llegaron 5 ambulancias del SAME (que actualmente cuenta con 160), mientras que una sexta –de alta complejidad– intentó pasar, pese a que estaba señalizado, por el cruce de la calle Roosevelt, debajo del viaducto. En los videos que circularon en las redes sociales se puede ver cómo el vehículo llega al cruce y decide dar marcha atrás y pegar la vuelta.

Ante la consulta de Reverso, desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad enviaron un comunicado en conjunto con SAME, en donde ambos organismos explican que “el chofer de la ambulancia se equivocó al intentar atravesar el bajo viaducto” y que había otras posibilidades para poder dirigirse al incendio.

También destacaron que “la información sobre la altura del bajo viaducto está señalizada 200 y 100 metros antes del cruce. Además, se instalaron pórticos que limitan la altura de los vehículos antes de llegar al lugar”. Reverso acudió al lugar y pudo corroborar esta información (ver acá, acá y acá).

Por último, señalaron que “cualquier vehículo de mayor porte puede circular por las calles Blanco Encalada o Congreso de Tucumán”, ambos cruces ubicados a dos cuadras de Roosevelt.

Pero, ¿es cierto que las ambulancias del SAME no pasan por debajo del viaducto?

En efecto, es verdadero que una ambulancia de alta complejidad del SAME no pasa por aquel cruce, ya que tiene 3,50 metros de alto, mientras que el bajo viaducto tiene una altura de 2,50 metros, según pudo constatar Reverso. Sin embargo, las ambulancias que no son de alta complejidad sí pasan por allí, ya que miden 2,43 metros.

Ante la consulta de por qué una ambulancia de ese porte no pasa por ese cruce, desde el Ministerio explicaron que no se trata de un error de cálculo: “El viaducto tiene que bajar con una pendiente determinada para llegar a Núñez a nivel. Desde la apertura de esta calle, que antes no existía, se comunicó que su uso era para transporte particular (autos y camionetas de máximo 2,50 metros)”.

El cruce de Roosevelt está ubicado entre las estaciones Núñez y Belgrano C. El viaducto tiene una distancia de 4 kilómetros y se extiende entre las calles Dorrego, en Palermo, y Congreso, en Núñez. Una sola estación, Belgrano C, se encuentra elevada -hasta que se inaugure Lisandro de la Torre, que continúa aún en construcción- mientras que la estación Núñez se encuentra a nivel. Así es que se produce una pendiente entre ambos puntos.