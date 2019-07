Alberto Fernández viaja a Brasil para visitar a Lula

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunirá con el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, que se encuentra detenido en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba desde el 7 de abril de 2018.

La cita fue confirmada por la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, en declaraciones al programa Maldita Suerte que se emite por FM La Patriada.

Durante la conversación radial, Hoffmann sostuvo que "“Alberto Fernández vendrá a visitar a Lula a Curitiba para darle su apoyo. Nosotros desde Brasil apoyamos a la fórmula Fernández-Fernández en Argentina".

También, consideró que “la situación que viven Cristina Kirchner, Correa y Lula es parte de un mismo plan de persecución política que se da en todo el continente con los gobiernos que defienden los intereses populares".

Lula está en prisión luego de que la Corte Suprema de Brasil ratificó un fallo de primera instancia dictado por el entonces juez Sergio Moro, quien ahora es ministro de Justicia del presidente de ese país, Jair Bolsonaro.

Moro es objeto de una investigación parlamentaria luego de que un informe periodístico reveló filtraciones sobre presuntas presiones que ejerció para involucrar de forma aparentemente irregular a Lula en la investigación del caso "Lava Jato".

Será el segundo encuentro de Alberto Fernández con un ex presidente latinoamericano, ya que, hace algunas semanas mantuvo una reunión con el ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica. Se estima que Fernández arribe a Curitba a las 16 acompañado del ex Canciller de Lula, Celso Amorim.