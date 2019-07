Organizaciones sociales protestaron en la Peatonal en reclamo de trabajo

Organizaciones sociales se concentraron este lunes en la Peatonal San Martín para pedir a las autoridades nacionales que cumplan con el compromiso de abrir una mesa de diálogo y dar respuesta al pedido de trabajo digno que realizan desde hace tiempo. Es que si bien semanas atrás levantaron el acampe que realizaron durante varios días frente al municipio con la promesa de entablar conversaciones, aseguran que nada de eso ocurrió hasta el momento.

De esta manera, con la intención de hacer visible el reclamo, cooperativistas de diferentes organizaciones de la ciudad se reunieron en San Martín y Mitre y movilizaron por la Peatonal hasta Santiago del Estero. Advirtieron que volverán a protesta y, de no obtener una respuesta antes de las vacaciones de invierno, profundizarán las medidas de fuerza.

Así lo anticipó a 0223 Agustín Calamante, refererente barrial de la CTA. "La idea es visibilizar un conflicto que es real en Mar del Plata, que no se puede ocultar más, pero no queremos enfrentamientos de trabajadores con trabajadores", dijo, al explicar los motivos por los cuales no volvieron a montar un acampe frente al palacio municipal.

En ese sentido, dijo, ahora buscarán "generar una concientización" para que "la sociedad entienda que es necesario dar un giro". "Mar del Plata tiene el índice de desocupación más alto del país, estamos pasando hambre", aseveró, al tiempo que insistió en que no dudarán en "recrudecer la protesta" si no hay propuestas reales de trabajo para los cientos de cooperativistas.