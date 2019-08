La CGT le pedirá al Gobierno reabrir las paritarias por la devalución

La CGT reclamó la reapertura de las paritarias tras la devaluación posterior a las elecciones, que supero el 20%. “Queremos urgente rediscutir las negociaciones salariales, el poder adquisitivo se volvió a alterar en estos dos días. No tienen nada que ver con las paritarias que firmamos hace algunos meses”, expresó el secretario general de los estacioneros, Carlos Acuña.

Por otra parte, Héctor Daer, integrante del binomio que conduce la central obrera, fue tajante contra las palabras que pronunció Mauricio Macri desde la Casa Rosada tras luego de su derrota en las Paso, en donde se mostró crítico con los votantes y el kirchnerismo. "Me parece que parte del Gobierno tomó lectura del resultado; el que no lo hizo fue el Presidente, que cree que hizo todo bien y nadie lo comprende. Esperemos que no choque, porque si lo hace, choca el país", señaló.

Además, Daer remarcó que percibió a un presidente “fuera de foco”. En tanto, agregó: “No soy psicólogo, y no sé si está descolocado, pero sí lo noté fuera de la realidad, tan es así que el candidato a vicepresidente Pichetto, tuvo que aclarar dos veces que el presidente estaba en funciones y tiene que resolver los problemas de la macroeconomía. La responsabilidad absoluta e institucional es de él”.

Por último, desde la central obrera definió este martes exigir a la administración de Mauricio Macri el pago de un “bono extraordinario de emergencia” para todos los trabajadores del sector público y privado y también a los jubilados para compensar la pérdida del poder adquisitivo que acarreará el traslado a precios de la suba del dólar. También, descartaron que tomar alguna medida de fuerza o convocar a un paro nacional.