Productores porcinos, en jaque: "El que ya estaba sobreviviendo, ahora piensa en largar todo"

El sector porcino no es ajeno al clima de incertidumbre y preocupación que atraviesan los principales rubros productivos del país tras la devaluación de la moneda nacional que provocó la escalada del dólar por encima de los $60. Ante esta situación, desde la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires expresaron sus inquietudes y plantearon un panorama desalentador.

En reiteradas oportunidades desde habían expuesto las dificultades que acarreaban los pequeños y medianos productores a la hora de producir. Lejos del alivio, esta situación agrava el conflicto. "Esto aumenta la desocupación, aquel que estaba sobreviviendo ya piensa en largar todo, resulta muy difícil sostener todo", apuntó Alejandro Lamacchia, presidente de la entidad, en diálogo con 0223.

Transcurridos los primeros días después del cimbronazo financiero que se generó a raíz de los resultados de las últimas elecciones, el dirigente afirmó que se ven obligados a trasladar el aumento de los costos al producto final. "Por ahora aumentamos un 20%, pero no sabemos si puede ser más", reconoció a la vez que aclaró que podría trepar hasta un 30%.

En marzo pasado, Lamacchia había asegurado que más de 40 mil productores, el 60%, habían abandonado el rubro producto de la situación económica que atraviesan en el sector y que el 70% de la actividad está atada al dólar. En este sentido, el dirigente resaltó que la situación económica no solo afecta a los trabajadores, sino también a los consumidores. "La gente no tiene dinero, por ende el mostrador no vende. Al productor no le pagan lo que tienen que pagar eso genera que tenga que dejar la actividad", recalcó.

El 2019 había comenzado con buenos resultados para los productores, quienes habían transitado un mal 2018 por la baja rentabilidad. Sin embargo, esta nueva sacudida atenta contra el sector porcino y derrumba esperanza alguna. "El productor estaba más tranquilo buscando saldar viejas deudas, pero esta nueva devaluación hace que todo esté para atrás", concluyó.