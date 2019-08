Desde las Paso, los medicamentos aumentaron un 10%

Los medicamentos acumulan una suba interanual superior al 70%. Foto: archivo 0223

La fuerte disparada del precio del dólar que se registró tras las primarias del 11 de agosto impactó rápidamente en los precios de los alimentos y servicios, y los medicamentos no fueron la excepción: en los últimos 15 días tuvieron una suba de entre el 8 y 10%, y de esta manera acumulan un incremento interanual del 71%.

En diálogo con 0223 Radio, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata, Mario Della Maggiora, confirmó este viernes que la suba de precios alcanzó a los primeros 500 productos más consumidos, por lo que evaluó que se trata de un impacto “muy importante”.

En ese sentido, reparó en que desde agosto de 2018 a agosto de este año el aumento interanual de los remedios fue del 71%, una cifra “por encima de la inflación” y que “no tiene demasiada explicación”. “Lamentablemente el medicamento tiene un solo formador de precios: la industria farmacéutica. Luego, tanto las droguerías y las farmacias nos manejamos con un manual de precios que está preestablecido”, aclaró.

Frente a este panorama, Della Maggiora insistió en que los costos de los medicamentos se definen de manera “unilateral” y sin “ningún tipo de control”. lo decreta solamente el productor y está solamente regido por la industria farmacéutica. Tanto las droguerías como las farmacias nos atenemos a un manual de precios que está preestablecido.

“Al medicamento lo tenemos que diferenciar de cualquier otro producto del mercado: es un bien social y como tal, el que lo consume no lo elige y el que lo elige no lo consume ni lo paga”, puntualizó.

Sin embargo, Della Maggiora hizo hincapié en que los sectores más vulnerables no fueron los más afectados por el incremento de los precios, ya que una gran parte de los medicamentos son pagados por la seguridad social. “El Pami, que representa el 40% del mercado a nivel nacional y el 50% en Mar del Plata, tiene una cobertura promedio del 85%”, indicó y agregó: “Esto hace que el impacto directo en la economía del jubilado no sea tanto a como a veces dicen”. También mencionó que en el caso de los medicamentos de uso crónico y alto costo, la cobertura es del 100% por lo que los usuarios no perciben ningún tipo de suba.