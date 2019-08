Adam Driver pisa fuerte con los adelantos de “The Report” y “Marriage Story”

El actor estadounidense Adam Driver es reconocido por interpretar a Kylo Ren en la franquicia de Star Wars y por protagonizar la ganadora de un Óscar “El infiltrado del KKKlan". Su carrera actoral despegó, y promete grandes éxitos con sus próximas películas.

Por un lado protagonizará “The Report”, una producción de Amazon dirigida por Scott Z. Burns (“What We Take from Each Other”). La historia está basada en hechos reales, centrada en las consecuencias de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

El personaje de Driver será Daniel J. Jones, encargado de investigar un nuevo programa de detenciones e interrogatorios mediante la tortura perteneciente a la CIA. La película será exhibida en algunos cines de Estados Unidos el 15 de noviembre, y llegará a la plataforma Amazon Prime el 29 del mismo mes.

Además el actor formará parte de la producción exclusiva de Netflix llamada “Marriage Story”, junto a Scarlett Johansson. La película está dirigida por Noah Baumbach, nominado al Óscar por “Los Meyerowitz: la familia no se elige”. La historia gira en torno a una familia encabezada por Nicole y Charlie, quienes tratan de mantenerse unidos a pesar del inminente divorcio.

El film profundizará en la relación de los protagonistas y expondrá las miradas de ambos ante la difícil situación. Se realizará una proyección especial en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Venecia, y luego de recorrer otros festivales llegará a la plataforma de streaming.