Con peleas de Nazareno Ruiz y Santiago Sánchez, nuevo festival en San José

Presentación de la pelea y pesaje oficial, este viernes por la tarde.

El Club Atlético San José recibirá esta noche de sábado a un nuevo Festival de Boxeo, con 16 combates amateurs y 2 profesionales. Desde las 20.30, en el gimnasio de la entidad ubicada en España 3443, se espera una gran noche. Entradas en puerta a $ 250.

El viernes por la tarde se realizó el pesaje oficial de los boxeadores en el Gimnasio Pampa Box de 3 de febrero 7891.

Cambios de último momento a raíz de que la Federación Argentina de Box no autorizó al rival correspondiente a Nazareno Ruíz (66.350) llevó a un enroque y ahora "El Lobo" enfrentará al pinamarense Matías Sami (64.200).

Por su parte, Santiago Sánchez (68.300) a su vez tendrá un duro escollo por superar en el probador entrerriano Miguel Espíndola (70.000) quien visita nuestra ciudad por tercera vez. Tras haber enfrentado a Sami en abril con fallo cerrado a su favor, el "Tren" de Ranchos no volvió a combatir debido a algunos problemas musculares y reaparecerá esta noche.

En lo que será el broche de oro del festival, Nazareno “El Lobo” Ruiz vuelve a los rings marplatenses tras su travesía por Rusía a finales del año pasado.

El evento tendrá un complemento de 16 combates amateur con representantes de Mar del Plata, Mar de Ajó, Villa Gesell, Pinamar y Buenos Aires.

Sin lugar a dudas el combate atrayente será el que protagonicen Mariano Bértola, del Club Atlético Mar del Plata, y Thomás Chiquichano, representante de Tavo Team en un duelo entre dos de las mayores promesas locales que se desarrollará en la categoría hasta 60kg. También se destacan los duelos entre Iván Bravo y Juan Pablo Gari, Micaela Aguilar y Ayelen Falconat y la vuelta al ring del menor de los hijos del “Siru”, Armando Acosta.

El organizador, Rubén Acosta, se manifestó al respecto del evento: “Estoy muy feliz de que estos espectáculos sigan creciendo. Este es el noveno festival que hacemos en el club y a pesar de las crisis, de los costos que a veces te hacen repensar las cosas, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir apostando por el boxeo marplatense. En este evento particularmente, el apoyo de gente como Pablo García de Pampa & Novillo es fundamental para poder seguir adelante”.

Sobre las peleas dijo: “Santiago es como un hijo para mi. El poder acompañarlo en esta etapa de su carrera para mi es un honor y un orgullo. Se preparó como nunca para este combate, para no dejar dudas y darle a la gente lo que quiere ver. Se van a sorprender con su crecimiento en este tiempo. Y por el lado de Nazareno, no tengo más que admiración. Es de los boxeadores más dotados técnicamente que he conocido y que vuelva a acudir a mi llamado me da mucha felicidad. Ambos van a dar grandes espectáculos y los que se acerquen a San José se van a ir con los ojos llenos. Después en lo que respecta a lo amateur, se han creado clásicos como los de antaño y eso le hace bien al deporte. Se vuelve a vivir el boxeo como cuando yo era chico”.

Para culminar, “Siru” habló sobre su carrera como boxeador: “Siento que todavía tengo algo más para dar. El accidente quedó atrás, la recuperación fue buena y me siento más motivado que nunca. El viernes en la conferencia de prensa voy a dar un anuncio muy importante para mi carrera, pero también para el boxeo argentino”.

A continuación la grilla de actividades:

Sabado 24 de Agosto, 13.00hs

Pesaje amateur en el Club San José de España 3443.

Sabado 24 de Agosto, 20.00hs

Comienzo del festival con los siguientes combates:

Joaquín Ortigoza (Villa Gesell) vs. Mariano Blanco (Talcahuano Box)

Franco Sosa (Del Puerto) vs. Daniel Torres (Buenos Aires)

Lucas Fernández (Hnos. Ruiz) vs. Hector Acosta (Buenos Aires)

Oscar Suárez (Sosa) vs. Kevin Gómez

Micaela Aguilar (La Furia Box) vs. Ayelén Falconat (Gym Sergio Orrego)

Zoe Fernández (Sosa) vs. Valeria López (Villa Gesell)

Cristian Leiva (Hnos. Ruiz) vs. Daniel Chagollan (Mar de Ajó)

Lucas Giovanelli (Sosa) vs. Rival a designar

Axel Luna (Del Puerto) vs. Facundo Duré (Buenos Aires)

Emanuel Pérez (GMB) vs. Alan Sarro (Mar de Ajó)

Armando Acosta (Team Juanna´s) vs. Alejo López (Buenos Aires)

Leonel Avila (Club Mar del Plata) vs. Luciano Martínez (Villa Gesell)

Iván Bravo (Hnos. Ruiz) vs. Juan Pablo Gari (Sosa)

Mariano Bértola (Club Mar del Plata) vs. Thomás Chiquichano (Tavo Team)

Damián Arenas (Del Puerto) vs. Damián Ávila (Hnos. Ruiz)

Santiago Sánchez (Team Juanna's) vs. Matías Sami (Pinamar)

Nazareno Ruiz (Hnos. Ruiz) vs. Ricardo Soria (Buenos Aires).