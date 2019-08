Alvarado va por el primer triunfo en la categoría

El "torito" recibe desde las 19.15 a Deportivo Morón, un histórico del ascenso, por la tercera fecha de la Zona A. Sin Diego Becker, lesionado, Lucero o Bracamonte disputan un lugar por la izquierda.

Con las sensaciones positivas que dejó el empate frente a un candidato como Barracas Central, pero el sabor amargo de los dos puntos que se escaparon en el final, Alvarado trabajó la semana pensando en poder sumar de a tres por primera vez en la temporada y hacerlo ante su gente, donde cayó en su única presentación frente a Agropecuario. Por eso, el objetivo del "torito" es claro e intentará festejar en el "José María Minella" cuando reciba a Deportivo Morón desde las 19.15, con público visitante y transmisión a todo el país a través de TyC Sports. Juan Pablo Pumpido deberá hacer un cambio obligado.

El funcionamiento en Buenos Aires dejó más que conforme al entrenador, por lo que de no haber mediado inconvenientes, seguramente hubiera repetido los once que salieron en el "Chiqui Tapia". Sin embargo, Diego Becker no se recuperó de la molestia que sufrió y lo obligó a salir promediando el complemento y quedó descartado por lo que habrá un cambio por necesidad. Lo que todavía no está claro es si Gonzalo Lucero o Walter Bracamonte ocuparán el lugar que deja vacante el exRosario Central, uno de los puntos más altos en las dos presentaciones.

Lo que sí llama la atención, pero no sorprende, es que para jugar de local repita el sistema que usó en Barracas, con tres volantes centrales para darle más equilibrio al equipo y apenas tres hombres con vocación ofensiva. Si bien tanto Leandro Teijo como Pablo Ledesma tienen mayores libertades y se sueltan para acompañar a los de arriba, la realidad es que su principal fortaleza está en la recuperación y el primer pase. Y no es lo mismo jugar de contra ataque de visitante que hacerlo en el Minella, donde la gente estará expectante y ansiosa por ver el primer triunfo del "torito" en la Primera Nacional.

Por el lado de Morón, el conjunto conducido por "Cacho" Sialle llega invicto, empató de visitante ante Nueva Chicago y viene de ganarle en el final a Brown de Madryn por 1 a 0 con gol de Esteban Ciaccheri. Justamente el exRivadavia de Lincoln podría tener la chance desde el arranque, porque Nicolás Ramírez (de buen paso por Unión de Mar del Plata) sufrió una lesión que lo marginó del viaje, pero pelea por un lugar en el ataque con el símbolo del "Gallo", el interminable Damián Akerman.