Textiles: "Las empresas de la ciudad tratan de retener el recurso humano de cualquier forma"

Desde la Cámara Textil de Mar del Plata acusaron un complejo presente en el sector como consecuencia de la crisis económica que arrastra el país aunque destacaron que las fábricas de la ciudad "están trabajando" y no han avanzado con despidos porque "tratan de retener de cualquier forma el recurso humano".

Lo que nos pasa hoy no es ajeno a lo que pasa en el sector industrial en general, si bien las fábricas hoy están trabajando y pensando en la producción de verano y algunas incluso pensando en el invierno que viene. Pero eso lo vemos bastante difícil de hacer teniendo en cuenta el panorama que hay: se viene una elección que está polarizada y que hace que no se pueda planificar a mediano plazo", dijo Juan Pablo Maisonnave, el titular de la entidad.

En este sentido, el referente del sector aclaró que la actividad trabaja "con plazos muy largos" y graficó que en algunos casos el lapso desde que se compra la materia prima hasta la venta del producto "puede tardar un año". "Hoy se hace todo cuesta arriba, siguiendo con estos índices de inflación y las tasas de interés que hay en el mercado, sostuvo.

Pese al adverso panorama, Maissonave aseguró que la industria no se vio atravesada por despidos y señaló que la situación de Textilana, donde han habido siete despidos en 43 días, responde a un "caso particular". "Hay diferentes temas dentro de la empresa que hizo que tomaran algunas decisiones pero en el sector en general no hay despidos; las fábricas tratan de retener los recursos de cualquier forma", garantizó.

"El recurso humano es muy valioso en la fabrica textil porque es un bien escaso: es mano de obra calificada que no se encuentra. Las mismas empresas a veces trabajan con programas especiales para realizar capacitaciones dentro de sus empresas", explicó el empresario.

"El acuerdo con la Unión Europea es positivo pero si se hacen las modificaciones pertinentes"

El máximo responsable de la Cámara Textil local consideró que el convenio de libre comercio que selló la Argentina con la Unión Europea debería ser el "puntapié inicial" para que después de las elecciones "se trabaje principalmente en las reformas tributaria y laboral".

"Eso va a ser fundamental porque sino, con las condiciones que hoy tenemos, creo que es inviable ser competitivo de puertas para afuera", advirtió, y ejemplificó: "En un país donde la carga llega al 15 por ciento y vos tenés una carga impositiva del 50 por ciento, el costo de cualquier producto se vuelve inviable para competir".

En este marco, Maisonnave lamentó que el Gobierno de Mauricio Macri no haya dado mayores avances a estas reformas en los últimos años. "Esto ayuda a la competitividad del sector y son dos pilares en los que se tendría que haber trabajado más fuerte", afirmó, y agregó: "Este acuerdo es positivo si se realizan las modificaciones pertinentes, sino no va a ser bueno para el sector industrial".