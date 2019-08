Alarma en Sierra de los Padres: el 72% de los pozos de agua están contaminados

Un complejo muestro que se llevó adelante en los últimos meses reveló que un 72% de los pozos de agua de la zona de la Sierra de los Padres y alrededores se encuentran contaminados, lo cual encendió profunda preocupación en los vecinos del sector que siguen a la espera de una respuesta "concreta" por parte de las autoridades locales para revertir la situación.

El estudio lo llevó adelante entre 2018 y 2019 el grupo Aguas, que es un grupo de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp). Las muestras en las que se advirtieron irregularidades se recogieron en Santa Paula, Colina de los Padres, Gloria de la Peregrina, Paraíso La Peregrina, Colinas Verdes y el Coyunco.

"No tomamos muestras en lo que comúnmente se conoce como Sierra de los Padres - del arco de ingreso hacia adentro - porque en realidad es un barrio que tiene una red de abastecimiento de agua propia", aclaró Manuel Irigoitía, uno de los integrantes que tiene el grupo académico.

El especialista consideró que el porcentaje de contaminación detectado en la zona es "alto", al tener en cuenta que esta situación se produce por excesos en índices microbiológicos o en la concentración de nitratos.

Ante los resultados, el integrante del grupo Aguas dijo que hubo reuniones con autoridades de Obras Sanitarias, de la Autoridad del Agua, de la comisión de calidad de vida y asuntos hídricos, pero señaló que "las respuestas en algunos casos sólo fueron compromisos".

"Hasta ahora tuvimos reuniones pero no soluciones concretas", insistió, en declaraciones a 0223 Radio, y agregó: "Ni siquiera hubo un paliativo, que sería acercar un bidón de agua a las familias que no tienen agua potable. Eso no se concretó".

En este sentido, el investigador señaló que "hoy en día los vecinos que no tienen agua potable la siguen consumiendo igual", por lo que advirtió por los riesgos que podría implicar en relación a la presencia de distintas enfermedades en menores y adultos mayores. "Estos dos grupos son los más vulnerables", remarcó.

Este martes se desarrolló un nuevo encuentro de la Red Interinstitucional Juntos Podemos que nuclea a vecinos e instituciones, con la presencia de Defensores del Pueblo, para profundizar el análisis de la problemática y tratar de agilizar gestiones que permitan traer una solución.