Luego de 40 años, cerró la Mueblería Fantoni: falta de ventas e impuestos “infernales”

El cierre de casi 50 pymes por día -43 según los datos de la Afip- se cobró una nueva víctima en Mar del Plata: luego de 40 años, cierra la mueblería Fantoni. Ubicada en Alberti y Buenos Aires, desde hace días estuvo “liquidando al costo” una variada cantidad de muebles.

“En los últimos dos años nos bajó el 60% la venta”, aseguró a 0223, Alberto Fantoni, propietario de la tradicional mueblería.

El local funciona desde 1979 en el corazón del centro comercial de Alberti y desde entonces el negocio familiar “pasó crisis tras crisis”.

“De esta no pudimos salir. La falta de ventas y los impuestos son infernales”, consideró Fantoni, que a la razón de las causas del cierre le sumó los altos costos del alquiler pero no tanto a los tarifazos, “porque desde hace tiempo no prendemos la estufa”, admitió.

El hombre no abandonará la actividad y seguirá ligado al negocio debido a que la familia posee una fábrica de amoblamientos.

“Desde hace un tiempo tuvimos los precios al costo. Ya tenemos todo vendido. Se termina un negocio familiar y con empleados. Pasamos un montón de crisis pero no pudimos pasar esta”, se lamentó Fantoni.