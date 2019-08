Victoria’s Secret tendrá a su primera modelo transgénero

🖤🖤🖤me by @guido_stazzoni #makeup @vaniacesarato #hairstyle @stefania_pellizzaro #stylist @veronicaspadaro #fashion #shooting #editorial #blackandwhite #photography #italy #model #valentina #buongiorno #morning #bomdia

A post shared by Valentina Sampaio (@valentts) on May 6, 2019 at 6:35am PDT