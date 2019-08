Osvaldo Laport tras la denuncia por agresión: “La víctima soy yo”

Osvaldo Laport fue denunciado por la dueña de un restaurante de San Luis al que acudió a cenar junto al elenco de “Rotos de Amor”. Aparentemente el actor habría agredido a la mujer luego de que ésta se negara a realizar un canje por la consumición del elenco, a cambio de unas fotografías para promocionar el comercio. Por primera vez, el artista uruguayo dio declaraciones sobre la denuncia en su contra y afirmó que comenzará acciones legales por calumnias e injurias.

Laport habló este viernes con el programa “Los Ángeles de la Mañana” y acusó a los dueños del restaurante de aprovechar la situación para promocionar el lugar. “Mucho no puedo hablar. Sí decirte que no hay ninguna denuncia sobre violencia de género, porque además no existió. Estoy a disposición de la Justicia”, afirmó.

De acuerdo a la denuncia policial radicada en Comisaría Número 1 de San Luis, el hecho en cuestión se produjo el domingo 4 de agosto alrededor de las 4:20 de la mañana cuando presuntamente el uruguayo, quien según los denunciantes estaba en estado de ebriedad, se habría negado a pagar la consumición reclamándole a la dueña del lugar las fotos que ésta le había pedido previamente para la página web del restaurante y luego agrediéndola físicamente.

Sin embargo, según el ex Campeones de la Vida los cinco integrantes del elenco que cenaron allí fueron víctimas de la reacción de los dueños del lugar, quienes provocaron la intervención de “patovicas” en la situación. Además, confirmó haber recibido una trompada por parte del esposo de la denunciante.

Por otra parte el actor declaró que ya inició las acciones legales correspondientes por los agravios contra su persona, insistiendo en que muchos se aprovechan de su imagen porque “a veces transitar por la vida haciendo el bien hace ruido”. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias", sentenció.

Sus declaraciones se producen días más tarde de que salieran a la luz las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, que captaron el momento exacto en el que el actor tomó del brazo a Alejandra Camargo, dueña del restaurante.

Integrantes del elenco de “Rotos de Amor” habían respaldado al uruguayo, manifestando que Camargo está intentando hacer prensa con la denuncia, ya que se trataba de una cuenta de sólo $1500 que los actores pretendían abonar, y detallaron que la dueña del restaurante no sólo le solicitó a Laport una foto, sino que para hacerlo, llamó a un fotógrafo profesional.