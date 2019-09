Oscar Martínez sobre su internación en España: “Fue lo peor que me pasó”

El reconocido actor sufrió un delicado problema de salud durante su estadía en el país ibérico por la promoción de su última película y tuvo que ser internado de urgencia.

Hace unos días Oscar Martínez se dirigió a España para la presentación de su película "Vivir dos veces”. Sin embargo, lo que parecía ser una ocasión de festejo terminó convirtiéndose casi en una pesadilla. El actor tuvo que permanecer internado durante dos días tras sufrir una crisis de vértigo periférica mientras estaba cenando en un restaurant. "Es una experiencia horrible, fue lo peor que me pasó en la vida. Tengo una salud impecable y jamás estuve internado, ni viajé en ambulancias. Esta es la primera vez", expresó sobre lo sucedido.

En una salida nocturna con su esposa Marina Borensztein a un restaurante, el actor sufrió un evento que afectó su salud, paralizándolo, y lo llevó a pensar lo peor. De esta manera, envió tranquilidad acerca de su estado de salud actual en su relato a Teleshow y explicó: “Estoy bien, pero me pegué un susto bárbaro. Estuve dos días internado por una crisis de vértigo severa. Se produjo por un virus o una inflamación del oído interno, pero ya está superada. La verdad es que no quiero llevar alarma a la gente que me quiere en Argentina, pero fue un momento espantoso".

El ganador al premio del Festival Internacional de Cine de Venecia como Mejor Actor por “Ciudadano Ilustre” dijo que tuvo una crisis de “vértigo periférico”, padecimiento que “puede ser provocado por la cervical, que alteró los otolitos del oído interno”. “Es espantoso, te gira todo el campo visual a una velocidad tremenda, como si fuera un carrusel", agregó.

Además, el actor agradeció no haber sufrido algo peor: “Si hubiera sido central, habría sido más grave, ya que eso hubiera sido un accidente cerebro vascular (ACV)”.

Martínez había rodado la película a fines del año pasado en el país localizado en la península ibérica, bajo la dirección de María Ripoll y acompañado de prestigiosos colegas como Inma Cuesta, Nacho López, Mafalda Carbonell y Aina Clotet. Sin embargo, recién ahora se estrenaba la película en los cines, por lo que el actor decidió viajar allí para acompañar al resto del elenco en el lanzamiento y promoción de la misma.

De todas maneras, el actor se encuentra en perfecto estado de salud y ya fue dado de alta. Permanecerá en España por unos días más y luego retornará al país.