Círculo quiere su primer triunfo en la categoría

El "papero" visita desde las 16 a Sansinena por la tercera fecha de la Zona Sur. El único cambio será el ingreso de Ever Ullúa por el lesionado Martinena.

Con la ilusión de sumar de a tres por primera vez en la temporada, Círculo Deportivo se presentará como visitante a partir de las 16 en General Cerri ante Sansinena, por la tercera fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. Ambos equipos llegan con dos puntos, producto de empates en sus dos primeros encuentros.

La zona viene mostrando una paridad abrumadora, con 11 empates en 13 partidos disputados y los que tuvieron ganador, por diferencia mínima y en tiempo de descuento. Por eso, más allá de la localía, cualquiera puede ganarle a cualquiera y es una buena oportunidad para Círculo de conseguir el primer triunfo en la categoría ante Sansinena, un equipo que en un par de años se supo adaptar a la división, con un juego característico, práctico y haciéndose fuerte de local.

Pero los de Alexis Matteo saben que tienen con qué traerse los tres puntos, con variantes ofensivas y una solidez defensiva a partir de la experiencia y jerarquía de Nicolás Ayr. Por eso, el entrenador únicamente toca por obligación, Gabriel Martinena no se recuperó del golpe en la zona intercostal que sufrió con Huracán y quedó afuera de la convocatoria, y el que lo reemplaza es el mismo que lo hizo cuando le tocó salir el domingo en el "Guillermo Trama": Ever Ullúa.

Por el lado del local, apuesta mucho a la segunda pelota, tiene una referencia de área importante y siempre peligroso como Mariano Mc Coubrey y un viejo conocido como Diego Ramírez, el otamendino que tiene una zurda prodigiosa y el último Regional Amateur lo jugó para Ferro de Olavarría.

Probables formaciones

Sansinena (General Cerri) (): Alan Báez; Axel Lischeske, Rodrigo Herrera, Emiliano Belfiore y Hernán Sosa; Kevin Hueche, Emanuel Tamalet y Diego Ramírez; Maximiliano Bowen, Mariano Mc Coubrey y Antú Hernández. DT: Marcos González.

Círculo Deportivo: Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nicolás Ayr, Sebastián Corti y Joaquín Solaberrieta; Enzo Vértiz, Diego Hidalgo, Leonardo Fredes y Francisco Leonardo; Ever Ullúa y Joaquin Romea. DT: Alexis Matteo.

Árbitro: Lucas Novelli Sánz, de Tandil.

Estadio: "Luis Molina".

Hora: 16

Resto de la fecha

Sábado

16hs. Peñarol (SJ) vs. Ferro de Pico

19hs. Estudiantes (SL) vs. Cipolletti

Domingo

15.30 Sol de Mayo (V) vs. Juventud Unida Universitario (SL)

15.30 Olimpo (BB) vs. Villa Mitre (BB)

15.30 Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

16hs. Huracán (LH) vs. Camioneros

Libre: Desamparados (SJ)