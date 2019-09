Viral en WhatsApp: es falso el supuesto documento confidencial del Instituto Patria

Circuló un archivo con el logo de la organización política fundada por Cristina Fernández de Kirchner, con supuestas medidas para un mandato presidencial 2019-2023, en caso de que Alberto Fernández sea elegido presidente.

Desde el viernes último circula en Whatsapp (ver acá y acá) un archivo en formato PDF de un supuesto “Seminario Estratégico ‘Plan de Gobierno 2019 – 2023’”. El documento tiene el logo del Instituto Patria y una imagen de su fundadora y líder, la ex presidenta y candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner. Debajo de la palabra “confidencial” se lee: “Advertencia ‘Este documento no puede ser reproducido, copiado ni transmitido por ningún medio electrónico, gráfico ni de ninguna otra naturaleza que implique su difusión’”. Reverso pudo determinar que este documento es falso.

El archivo, en el que se propone “la disolución de la Corte”, la expropiación de viviendas desocupadas y el reemplazo de la actual Carta Magna por una “Constitución Popular”, entre otras “medidas urgentes de los primeros 10 días de gobierno popular”, llegó al menos 30 veces al número de WhatsApp de Reverso para ser verificado. También circuló en Facebook.

Por qué el documento es falso

El documento comenzó a viralizarse el viernes último rápidamente por WhatsApp. Allí se vuelcan las conclusiones de un supuesto seminario partidario para un posible mandato presidencial a partir del 10 de diciembre próximo, en caso de que se confirme la fórmula ganadora de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, ciertos detalles exponen su falsedad.

En el archivo —supuestamente firmado por Fernández de Kirchner— se leen “20 medidas urgentes de los primeros 10 días de gobierno popular”, entre las que se encuentran una “reforma de la Ley de Ministerios, reemplazando el actual ministerio de Justicia por la oficina de la Justicia Legítima de la Nación Argentina” y la “disolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las cortes de los estados provinciales con licenciamiento de todos los jueces en funciones”.

Pero si bien la firma coincide con la de la ex presidenta, Reverso pudo comprobar con una búsqueda inversa de imágenes en Google que el garabato insertado en el archivo —con los mismos sellos borroneados— coincide exactamente con una imagen publicada en el blog “Grafociencia” (especializado en grafología), con entrada del 21 de enero de 2009.

Qué respondió el Instituto Patria

Ante la consulta de Reverso, desde el Instituto Patria señalaron que el PDF es falso y que “no existe ni existió ningún seminario con ese nombre”. Y agregaron: “En el diseño se nota que es raro, la foto, la firma mal escaneada. No tengo ningún informe del Instituto Patria con ese diseño”, dijo un colaborador de la ex presidenta y actual senadora. Para contribuir a la verificación de la falsedad del PDF viralizado, el Instituto Patria indicó a este medio, a modo de ejemplo, dos informes disponibles online, en los que se nota un diseño distinto al del documento en cuestión (ver acá y acá).

La viralización fue tal en redes sociales, que también desde la cuenta de Twitter del instituto desmintieron el documento.

Desde el área de Prensa de la senadora y candidata Fernández de Kirchner también confirmaron a Reverso la falsedad del documento, señalaron que todo lo que propone el documento es falso y que las supuestas propuestas “son irrisorias” e “incoherentes”. Además, destacaron que Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y Juan Carlos Monedero, politólogo español vinculado con partido español Podemos -quienes aparecen como colaboradores especiales del informe- no pertenecen al instituto.

Para Grabois, “es ridículo”

A su vez, ante la consulta de Reverso, Grabois confirmó que nunca participó de un seminario en el Instituto Patria y opinó: “Ese documento es ridículo, es obvio que es mentira”.

Por su parte, Monedero tuiteó el sábado al mediodía: “La derecha argentina está tan desesperada que va publicando documentos fake a ver si engañan a alguien. Si @mauriciomacri y (Jaime) Durán Barba quieren saber lo que pienso, aprovechen que acaban de salir en Argentina dos libros míos. Aunque pedirle a algunos que lean quizá es un exceso”.

Por último, desde el área de Prensa de Jorge Ferraresi, actual intendente de Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria, que aparece en el documento como participante del supuesto seminario, coincidieron con Grabois, Monedero y los colaboradores de Cristina Fernández en señalar que el documento es falso.

Ni reforma de la Constitución, ni expropiación de viviendas

Entre las propuestas del documento, se propone una “reforma del sistema legislativo y creación de la comisión bicameral para la reforma de la constitución neoliberal” para reemplazarla “por una Constitución Popular Argentina”.

Sin embargo, esas iniciativas no van en línea con lo enunciado por el candidato a presidente del Frente de Todos. Alberto Fernández sostuvo la semana última en una entrevista en Todo Noticias (TN) que, si resulta electo en octubre, “no hay ninguna posibilidad” de que lo convenzan “de que hay que reformar la Constitución”.

En mayo último, Fernández también destacó en una entrevista con el diario Ámbito Financiero: “Ni en la escala de prioridades de la Argentina del presente la reforma constitucional es un problema. No lo es. Yo, además, Alberto Fernández en particular, tengo mucho apego a la Constitución Nacional de 1853. Y no creo que sea el problema de la Argentina”.

Otro de los puntos que propone el documento es el de la expropiación de las viviendas y dice así: “En un plazo que no excederá los 60 días corridos todas las viviendas que permanezcan desocupadas total o parcialmente en cualquier parte y jurisdicción del territorio argentino serán expropiadas por el gobierno popular y entregadas a las familias más necesitadas y aquellas que sufran un estado de pobreza e indigencia intolerable”.

Ante la consulta de este medio, desde el sector de prensa de la ex mandataria insistieron con que “es falso” y que no hay ninguna propuesta vinculada en esa línea.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp (ReversoAr.com/whatsapp)

y /ReversoAr en todas las redes