Rodolfo García: "Spinetta fue clásico y vanguardista a la vez"

Primer y último baterista del "Flaco", el exAlmendra pasó por la ciudad para una charla en el Colón y recordó el debut de la banda en Mar del Plata en 1969, a días del estreno de un documental de NatGeo donde él participó.

Es uno de los iniciadores del rock argentino en su historia. Y pasó por Mar del Plata el pasado lunes, para conversar con músicos y ávidos oyentes en el Teatro Colón, en el marco de la "Semana del rock" y en un encuentro gestado entre la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de la Música (INaMu). El histórico baterista Rodolfo García dialogó con 0223 para recordar algunos momentos de su amistad personal y artística con el inmenso Luis Alberto Spinetta, justo a horas de una nueva celebración de su música (el sábado, el show "Hombre de luz" en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires) y a días del muy promocionado documental "Bíos: vidas que cambiaron la tuya", que el canal NatGeo emitirá el 29 de septiembre y donde García formó parte con sus testimonios: "No tuve acceso al material final. Participé en tres oportunidades con testimonios. Es un documental más que merecido para el Flaco y espero que el resultado sea muy bueno", sostuvo.

"Todos los recuerdos que tengo de Mar del Plata son bellísimos. Tengo muchos amigos aquí, músicos que es bueno escuchar y hasta compañeros que hicimos el servicio militar", comenzó el batero que también integró las formaciones Aquelarre y Tantor.

Rodolfo García parece no envejecer. Su clásica larga cabellera blanca se mantiene firme como integración de una cabeza lúcida y joven. A los 73 años, mantiene un espíritu jovial, repleto de frescura. Amable para la charla y dueño de una memoria prodigiosa, el músico habló en extenso con este medio.

-Siempre estuvo atento a las nuevas generaciones y toda movida cultural, ¿eso lo hace mantener más vivo?

-Sí, le presto mucha atención a los jóvenes. Por una cuestión generacional estoy más relacionado con músicos con más trayectoria. Pero he trabajado muchos años también como gestor en áreas de cultura, y me interesó siempre eso. Traté siempre de abrir convocatorias a gente joven: desde un concurso a abrir un espacio. Un objetivo que te permite tener un relevamiento de todo lo que está pasando.

-Y allí aparece el Instituto Nacional de la Música con un rol importante también, en tiempos sin ministerio de Cultura...

-Es una de las cosas extraordinarias que le ha ocurrido a la Argentina. Es un proyecto muy federal, y que brinda ayuda a los músicos en muchos aspectos. Esta es la segunda charla, estuvimos en Neuquén hace 20 días. Y estoy a disposición de ellos para lo que necesiten. No es un instituto estrictamente gubernamental, sino que genera sus propios recursos, no aparece en el presupuesto nacional. Eso le da una independencia que es muy importante.

-Vino aquí con Diego Boris, presidente del Inamu y factor fundamental de esta movida y a quien aprecia.

-Diego es la persona indicada para llevarlo adelante, conociéndolo como músico. Es un tipo que tiene mucho criterio de la organización, le pone mucho empeño y que no está entongado con nada, cosa que es muy difícil encontrar a alguien así. Está todo el tiempo viajando, haciendo, entrevistándose con gente del interior. Yo vivo en Buenos Aires y estaría entre los beneficiados del "federalismo trucho". Del "de Buenos Aires hacia allá". Y esto no ocurre. Hay un ida y vuelta sin importar qué provincia. Estoy contento con la gestión que ellos hacen.

Rodolfo García, el moderador Makú Pascow y Diego Boris, presidente del Inamu, en la charla del Teatro Colón (Foto: Hugo Grassi).

"Es una presencia permanente la de Luis"

"Un músico que es un padre musical, que siempre me va a guiar, porque es una persona derecha como pocas y a quien amo. Rodolfo García, batero de Almendra".

Con esas palabras, Luis Alberto Spinetta presentaba al amigo de toda su vida antes de interpretar la canción "La miel en tu ventana", en la grabación del disco "Estrelicia Unplugged" (1997) en Miami. Allí Rodolfo García tocó el acordeón, en su reencuentro musical con el "Flaco" tras haber integrado la legendaria Almendra y tocado la batería en el mítico "Artaud" (1973). Un vínculo que permaneció siempre inalterable, y que espiritualmente continúa vigente a casi ocho años de la partida del músico que también formó otras "bandas eternas".

-Imposible no mencionar a su amigo Luis Alberto Spinetta en esta charla. El sábado participará de una nueva celebración de su música en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, a fin de mes se estrena un documental en NatGeo donde también formó parte, ¿cómo vive el pos vida de Luis?

-Bueno, con Luis eramos prácticamente como hermanos. Lo conocí cuando él tenía 13 años y yo 17. Y sellamos una amistad que permaneció toda la vida. Y se dio la particularidad de compartir el primer grupo como Almendra, y el último, "Los Amigo". Y en el medio, el disco "Artaud". Para mí se fue pero es como si no se hubiera ido. Es una presencia permanente la de Luis. Y la mayoría de los músicos que participan de estas conmemoraciones, también sienten un amor por él impresionante. Ya hicimos varias movidas así. Ésta es más reducida que la anterior, pero fuimos convocados por la Federación de Docentes Universitarios para hacer este concierto en el auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas. Estamos ensayando a full. Nos entusiasma tocar. Los músicos que participamos, actuamos como los pibes que arman su primer grupo. Terminas un ensayo y pensás en el otro. Nadie falta ni llega tarde. Todos aprenden su parte. En fin. Hay una corriente de afecto y pilas para llevar adelante este tipo de movidas.

-En enero, el show del Konex ("El Marcapiel") fue impactante. Se nota una emoción en ustedes que roza lo místico...

-Mucha entrega que tiene que ver con eso. Lo estamos haciendo para el Flaco. Tenemos la sensación que desde algún lugar, él que rajaba de los homenajes, estará diciendo ´mirá estos hijos de puta...´.

García, en el show "El Marcapiel" en enero pasado.

-Pero es un legado que dejó en ustedes esta amistad, ¿lo observa así?

-Sí, totalmente. Lo que se ve en el escenario, del primero al último ensayo, los músicos además de sus proyectos son docentes, tienen alumnos, y se busca siempre la forma para estar. Es muy copado y contagioso participar.

-En los últimos años de vida de Spinetta, formó parte de dos proyectos como fue el histórico show de Las Bandas Eternas (diciembre de 2009 en Vélez), y el último grupo, Los Amigo (álbum póstumo publicado en 2015). ¿Cómo recuerda a aquellos momentos?

-Fue emocionante desde el comienzo lo de Las Bandas Eternas. Teníamos un lugar muy amplio de ensayo con todos los músicos. Volver a encontrarnos los músicos de Pescado, Invisible, como lo hacíamos hace 50 años en el pasillo de un camarín de un teatro. Ver los ensayos, y uno que recuerda aquella época, notar que 50 años sonaron mejor, como una cuestión lógica de evolución. Era apasionante eso.

-¿Y cómo lo notó a Spinetta en el camino y la culminación de ese proyecto?

-Cuando Luis me contó de la idea, fui uno de los primeros que lo supe, yo lo felicité pero le dije que era de difícil realización. Íntimamente lo veía casi imposible de mi parte. Juntar todos los músicos, cuando en las separaciones de las bandas hay diferencias entre los integrantes que a veces el tiempo cura las heridas, y otras que no, eso encallece y se agudiza más. Pensé que sería muy complicado. Pero se logró y con un resultado impresionante. El día de la función había una emoción entre tanto público. Fue la primera y última vez que reunió tanta gente en un estadio. Él no era de convocar así. Y eso fue imposible de olvidar. Una experiencia muy, muy fuerte.

-En algunas entrevistas contó que en el proyecto de ´Los Amigo´, observó a su amigo como un músico amateur que estaba en sus inicios...

-Sí. Los Amigo se llamó después, no teníamos ni nombre. La idea era tocar. No se pensó como disco ni lanzamiento de una banda, ni un show. De entrada el primer día que nos juntamos a tocar dijimos ´mirá que acá no hay nada eh. Es tocar por el placer de hacerlo. El que espera otro resultado, lo sepa desde ahora´. Efectivamente así fue. Sucede que con el paso del tiempo, pasamos de ensayar en una salita en la terraza de mi casa, al estudio de Luis, la Diosa Salvaje. Y estar ahí nos tentó a grabarlo para ver cómo sonaba. Darnos el gusto. En un fin de semana llamamos a Mariano López (histórico ingeniero de grabación de Spinetta), y grabamos esos temas.

Dhani Ferrón, Rodolfo García y Luis A. Spinetta, en un ensayo de "Los Amigo".

Cuatro años después de la partida del "Flaco", se publicó el disco bajo la órbita de Sony. Un impacto para los seguidores spinetteanos que tuvo un éxito rotundo. "Tras el luto de nosotros, la familia, llegó un punto donde quienes participamos de la grabación teníamos una copia en premezcla, y nos pareció que estaría bueno que la gente tenga acceso a eso. Nos pareció egoísta no hacerlo. Decidimos junto a los hijos publicarlo, y tuvo una repercusión que superó lo esperado. Tres premios Gardel, preseleccionado al Grammy Latino...", rememoró Rodolfo García.

Entre tantas emociones, en la mezcla del disco para su publicación, sucedió un momento mágico. Dante Spinetta, hijo mayor de Luis, iba a grabar un solo de guitarra para la canción "Iris" (corte del álbum). Faltaba. Supuestamente el fallecido músico no lo había grabado nunca. "De repente alguien abrió un canal y apareció la viola del Flaco con el solo que había dejado Luis. Fue mágico como en todo lo que estuvo metido Luis".

-¿Cómo analiza el crecimiento de la figura de Spinetta posterior a su partida? Antes, lo escuchaba un grupo selecto. Hoy, muchos jóvenes lo descubren con pasión...

-Creo que la figura de Luis, si era ya alguien muy grande no solamente para la música, sino para las artes, la cultura argentina. Cada día que pasa esa figura se agiganta un poco más. Hay una cantidad de discos de las últimas épocas, donde la gente recordaba solo algunas canciones. Y de repente hoy ves grupos nuevos de pibes que hurgan en material de Luis que por ahí uno no recuerda. Temas que en su momento habían quedado desplazados por un par de ese mismo disco. Ahora es como un rescate, una revalorización de su letra y poesía.

-Un reconocimiento a sus músicas a veces incomprendidas, adelantadas a su tiempo, ¿no?

-Claro. Luis fue clásico y vanguardista simultáneamente, las dos cosas a la vez.

Mar del Plata, el inicio de Almendra

Entre enero y febrero pasado, se cumplieron 50 años del debut de Almendra ante el público, que sucedió en Mar del Plata en el desaparecido boliche "Matokos" de la avenida Constitución y José Ingenieros. Seis meses antes (julio del ´68) la agrupación conformada por Spinetta, García, Emilio Del Guercio y Edelmiro Molinari había editado su primer simple con las canciones "Tema de Pototo" y "El mundo entre las manos". Pero sin actuaciones en vivo, hasta la llegada a "la Feliz". Rodolfo recordó ante 0223 aquellas vacaciones de trabajo: "Originariamente había sido un contrato de un mes y después se prolongó. Estuvimos 45 días. Significaron nuestras primeras actuaciones. Luego de eso, la compañía nos mandó a Perú en representación de RCA (febrero de 1969, Festival de Ancón), con música muy variada. Y en marzo nos presentamos en el Instituto Di Tella, que fue la primera vez en vivo en Buenos Aires. Pero lo de Matoko´s fue lo primero":

-¿Qué emociones recuerda de aquellos días? ¿En qué constaban esas actuaciones?

-Para nosotros fue muy emocionante. Veníamos de juntarnos a ensayar mucho tiempo a diario, pero siempre entre cuatro paredes. Y la música que hacíamos para la época, era una marcianada (dixit). Siempre teníamos la expectativa de imaginar qué podría pasar cuando tengamos adelante un grupo que acepte o rechace. Vinimos aquí con mucha expectativa. Tocábamos diariamente, eran tres entradas por noche, eso nos dio un training muy especial. Para nosotros era todo novedad, lo disfrutamos muchísimo.

La "boite Matokos", donde Almendra y Spinetta se presentaron por primera vez (foto: fotosviejasdemardeplata.blogspot.com)

-Y unas vacaciones de adolescentes amigos lejos de casa...

-¡Sí! Además. Vivíamos todos apretados en un departamento que creo quedaba en Moreno y Santiago del Estero. Nos divertíamos mucho.

-Habrán sido presentaciones poco convencionales, ¿no? Un boliche bailable, y ustedes con una música distinta, innovadora para la época...

-No éramos el típico grupo de discoteca. Éramos muy chicos y no sabíamos bien qué iba a pasar. Entre los dueños de Matokos, había un par que les gustaba nuestra música, y un poco que inclinaron la balanza para que nos contraten. Pero era una época donde Constitución ardía y había bandas en todos los boliches. Y el resto de los grupos eran más adaptados a ese trabajo, a cantar los temas de moda, cosa que no hacíamos. Pero tocábamos bien, hacíamos las dos primeras entradas con los temas más movidos, y en la última nos mandábamos a improvisar un poco.

Molinari, Del Guercio, Spinetta y García en los inicios de Almendra.

El 15 de enero de 1970 se publicó el primer álbum de Almendra, aquel cuya tapa dibujada por Spinetta tenía a un hombre triste, con una lágrima y una sopapa en la cabeza. Y, casualidad o no, en Mar del Plata sucedió la presentación del disco, cinco días después de su publicación: fue el 20 de enero de 1970 en el Teatro Alberdi. Y luego, el 5 de marzo, se presentaron en el Cine Ocean Rex (Independencia entre Rivadavia y San Martín, donde hoy funciona un bingo).

Cuando Almendra volvió en 1979, en enero de 1980 la banda realizó un show en el estadio Mundialista, para luego volver en su gira para tocar en una carpa que estaba ubicada en Buenos Aires y Moreno. "Aquella reunión para el estadio la hicimos hicimos asociados a un grupo de gente de acá, no había empresarios que ponían la plata y se ocupaban", recordó Rodolfo.

Jaguar, con mística spinetteana

Tras haber sido director de Artes en la última gestión de Cristina Fernández, y ser gestor cultural de diversos espacios, Rodolfo García quiso volver a sentir de cerca la música. Así surgió hace dos años el grupo "Jaguar", que integra junto a otros exSpinetta como el excelso guitarrista Lito Epumer y el bajista y cantante Dhani Ferrón, más el tecladista Julián Gancberg. Con canciones del "Flaco" al principio, y repertorio propio actualmente, están en plena grabación del primer disco: "Estamos tocando mucho en Buenos Aires y alrededores, también en Rosario. Ahora estamos abocados a la salida de nuestro primer disco. Anteayer grabamos los últimos dos temas. Estamos ahora con el arte de tapa. Pero saldrá seguro antes de fin de año", anunció.

Jaguar.

-¿Qué impronta tendrá el disco?

-Hay canciones de los integrantes del grupo, y también un par de perlitas. Un tema que perteneció a la Ópera de Almendra, que nunca grabamos, y ahora sí. Otro tema de Almendra inédito y que tocábamos en la primera época, que se llama "Para que me sigas", y lo incluimos con un arreglo distinto del original. Es muy variado el material. Está interesante.