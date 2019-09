Leonardo Cordeiro: "Nos sentimos importantes aunque para la municipalidad no lo seamos"

El presidente de Unión explotó luego de que se firmara el decreto para que Quilmes utilice el Polideportivo en la Liga Argentina y no se incluyera el Torneo Federal.

Se lo notaba enojado. Era el día de su cumpleaños y no parecía feliz. Un rato antes, la municipalidad anunciaba que se había firmado un decreto en el que el intendente Carlos Arroyo autorizaba el uso del Polideportivo "Islas Malvinas" de manera gratuita a Quilmes en la próxima Liga Argentina, cosa que hasta el momento sólo estaba destinado a los clubes que jugara la Liga Nacional. Sin embargo, desde la comuna se olvidaron que Unión disputa el Torneo Federal, certamen profesional, tercera categoría del básquet argentino y su presidente, Leonardo Cordeiro, no se quedó callado y en "Mar del Plata PM" (lunes a viernes de 12 a 15 por 0223 Radio), expresó su descontento por la medida.

El titular "celeste" nos salía de su asombro. Primero, por la falta de comunicación y luego por lo poco que tienen en cuenta a su club. "El Torneo Federal es la tercera categoría, pero está organizado y fiscalizado por la Confederación Argentina de Básquet, están desconociendo un ente superior a la Asociación de Clubes, que es una organización que se puede desintegrar porque los clubes forman parte de ella y si dejan de participar, desaparece. La CABB nunca dejará de existir porque la conforman las federaciones de todo el país, y si algún club se va, seguirán estando porque clubes van a haber. Duele mucho esta actitud, no sé por qué lo hacen, no sé por qué no piensan, este era un momento para quedar bien con todos. No sabemos por qué es, celebro a repetir la actitud de la Municipalidad para que Quilmes pueda seguir compitiendo ahí, porque es muy difícil conseguir el dinero para alquilar o hacer las remodelaciones, y esto le va a permitir seguir trabajando con las modificaciones de su estadio", expresó.

Una vez que se enteró de la noticia, se puso en contacto con las autoridades: "Yo ya me comuniqué con algunos concejales y hablé con el presidente del Emder (Carlos López Silva) que coincidió conmigo en que no entiende cómo un torneo como la Liga Nacional esté organizada por un ente menor a la Confederación Argentina. Nosotros tratamos de no discutir con la municipalidad, no generarle inconvenientes, pero creemos que debemos protestar", enfatizó.

A medida que se iba desarrollando la nota, iba subiendo la temperatura y sacó a relucir otros inconvenientes con la municipalidad de General Pueyrredon: "Nosotros tenemos otro tema con la municipalidad que son las tierras que le vendimos en la intendencia de (Gustavo) Pulti y que nunca nos pagaron, o nos pagaron un tiempo y dejaron de nuevo de pagar, eran cuotas de 12 mil pesos. Entendemos cuál es la situación, muchas veces escuchamos que está saneada o que tiene superavit pero no cumple con las obligaciones. Nosotros somos un ente proovedor del estado, porque les vendimos las tierras en un plan de pago que tendrían que abonarnos. La manera que tienen de cumplir las obligaciones es protestando, mandando carta documento que nosotros no hemos hecho porque decidimos apoyarlos, pero cuando ellos nos tienen que apoyar a nosotros no lo hacen", afirmó Cordeiro

En el afán de marcar las diferencias entre la actitud de unos para otros, recordó que "el año pasado cuando se presentó un video de la Generación Dorada, lo organizamos y lo hicimos en el club y todo lo que se recaudó se lo dimos a la municipalidad en pelotas, en material deportivo. A veces tenemos nuestras falencias en el club, pero sabemos que el municipio puede tener muchas más necesidades que nosotros, los apoyamos, los ayudamos, tratamos de promover el deporte que es lo fundamental que tienen los clubes, pero la verdad que del otro lado nunca vemos nada. Será que la actitud nuestra es pasiva, que tendremos que empezar a pelear un poco más por lo nuestro, pero siempre entendimos que la mejor forma era el diálogo, aunque parece que nosotros no existimos en el universo deportivo de la facultad".

El año pasado, Alejandro Vicente le entregó el título de Embajadores Deportivos a Unión.

Ante la consulta de qué recibían por el título de embajadores deportivos que les entregaron en la previa de la temporada pasada, fue tajante: "Embajadores deportivos sólo para gastar papeles en ordenanza, porque cuando tienen que pensar en nosotros no lo hacen". Y confirmó que irán a fondo: "Vamos a hablar con la Comisión Directiva a ver si empezamos a presionar, no sólo con el pago de las tierras, sino también con la posibilidad de usar el escenario deportivo que es de todo Mar del Plata, que les pertenece a todos, en esto caso son los clubes que compiten en el deporte profesional y nos sentimos en el derecho de poder hacerlo. Nos sentimos útiles, para los chicos que juegan al básquet y quizá no llegan a la Liga Nacional, para los padres de los chicos que los siguen teniendo acá, porque es una ciudad que tiene universidad pública y pueden hacer las dos cosas, nos sentimos importantes aunque para la municipalidad no lo seamos".

Por último, y sin poder desprenderse del eje de la cuestión y la bronca que se notaba en su voz, contó cómo se prepara el "celeste" para afrontar una nueva temporada del Federal: "Este año es distinto, estamos muy ansiosos, con muchas ganas de ver al equipo rodar. Como nunca arrancamos mucho antes que otras temporadas, plantel completo, jugadores de renombre, tenemos las expectativas muy fuertes, esperamos que la gente del club como la de Mar del Plata nos apoye, las empresas lo están haciendo, de manera que somos considerados en la ciudad y vamos a luchar para llevar a Unión y a Mar del Plata, como nuestra camiseta siempre lo dice, lo más arriba posible. Y también promoviendo la ciudad, seguir generando turismo, porque los equipos que vienen consumen hoteles, restaurantes, comercios, cuando vienen se sacan una foto en la costa y están contentos por venir a Mar del Plata, que es lo que no entienden. Somos embajadores, defendemos a la ciudad y la vamos a seguir defendiendo aunque el municipio no nos cuente en las cosas que tendría que darnos".