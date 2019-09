Gustavo Álvarez: "Hoy decido que Aldosivi tiene que cambiar de entrenador"

El director técnico que ascendió y mantuvo en primera al elenco del Puerto, anunció su renuncia al cargo. Sus explicaciones.

No hubo demasiada ceremonia ni larga espera. Menos de 15 minutos después de decretada la derrota ante Unión de Santa Fe (2-1), Gustavo Álvarez se presentó a dar su habitual conferencia de prensa, donde anunció públicamente su renuncia al cargo de entrenador de Aldosivi, en la fecha donde el equipo cayó a la zona de descenso.

Tras tomar agua de una botella, el director técnico tomó la palabra antes que cualquier pregunta: "Normalmente después de los partidos me gusta solo hablar de fútbol, estoy dispuesto a hacerlo, salvo que hoy para evitar la pregunta voy a acortar el camino. He decidido terminar mi ciclo como entrenador de Aldosivi. Una decisión que ya estaba tomada en caso de producirse el desenlace del partido de hoy", comenzó quien había asumido en noviembre de 2017 con el equipo en la B Nacional.

"Me voy de un club ejemplar, muy agradecido a todos los jugadores que tuve, a la dirigencia que estuvo siempre conmigo apoyándome y potenciándome como entrenador, al manager, al cuerpo técnico, auxiliares, hinchas, socios y periodistas. Me sentí muy cómodo en la ciudad. La verdad que viví momentos inolvidables profesional y humanamente", continuó el entrenador.

Álvarez se mostró tranquilo, como aliviado: "El fútbol es así. Los ciclos empiezan y terminan. Y me parece a mí, por más que sea doloroso el momento, no hay que dramatizar porque realmente me gusta que me recuerden con una sonrisa y por sobre todo por tantos buenos momentos que pasamos aquí. Estoy seguro que como está el club, el plantel, esto se va a revertir. Aldosivi tiene un muy buen plantel y la estructura para crecer", manifestó.

En su extensa declaración inicial, continuó: "Siempre le dije a los dirigentes que sean respetuosos de mis decisiones: ´jugamos tal sistema, quiero tal jugador´. Hoy decido el cambio de entrenador. Es una decisión mía, no del club, entonces acostumbro cuando tomo una decisión, la fundamento y se respeta. Hoy decido que Aldosivi tiene que cambiar de entrenador. Este es el fin de la historia. Ahora, a contestar las preguntas que necesiten".

Entonces, fue consultado acerca del por qué de la renuncia al margen de los malos resultados. Gustavo Álvarez dijo: "En todo ámbito de trabajo uno sabe cuando tiene que estar, y cuando no. Cuando uno maneja personas, las variantes de rendimiento y emocionales fluctúan. Y muchas veces las capacidades técnicas y físicas disminuyen por la suma de derrotas, que va descendiendo la confianza, se empieza a disminuir la fe en lo que se hace. En fútbol se necesita creer en la lógica de una idea de juego, y después se termina confirmando con resultados. Entonces el jugador juega cada vez más presionado. Es donde el entrenador siente que necesita un cambio de aire que descomprima".

El exTemperley, también dejó en claro que no se trató de una falta de llegada a los jugadores: "Después del partido con Newell´s les dije que ponía las manos en el fuego de que estaban convencidos en lo que teníamos que hacer", declaró. Pero profundizó en los factores de este final: "No es excusa, no soy de darlas, pero una sumatoria de cosas hicieron que la adversidad sea cada vez más grande. Empezamos con jueces de línea que se equivocaron (empate mal anulado ante Estudiantes). Jamás hago referencia a los jueces, a veces se equivocan a favor como un penal que no le dieron acá a Patronato. Lesiones. Hoy, terminamos con todos los volantes creativos lesionados. Faltaba Bertoglio nada más.

Ruiz, Martínez y Grahl. Todos los internos creativos lesionados", expresó.

Y agregó: "Entonces, resultado negativo tras resultado negativo, afecta la moral del jugador, por más que se trabaje bien y se llegue en la idea. Se necesita una renovación que, creo darme cuenta cuándo es necesario. Con los jugadores estoy totalmente agradecido, con este y los otros dos planteles. Lamentablemente la última imagen es triste, pero pasamos tan buenos momentos acá y van a haber otros buenos, estoy convendido que no hay que dramatizar. No quiero que que me recuerden por esta noche sino por todo lo anterior".

Y cerró: "Muchas gracias, Aldosivi".