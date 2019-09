Bárbara Buenahora y Agustín Leiro son "De Piedra"

La marplatense y el hombre de Ituzaingó se quedaron con la tradicional prueba que se desarrolló en Tandil y se llevaron la Copa "Buenos Aires La Provincia".

La marplatense Bárbara Buenahora y el bonaerense Agustín Leiro resultaron vencedores este sábado en la ciudad de Tandil, donde se llevó a cabo la XXII edición del Hombre de Piedra Banco Nación, el duatlón más prestigioso del país organizado por la empresa ISSports y Roberto Lucas, que contó con la cifra record de 700 participantes.

Ambos ganadores obtuvieron la Copa Buenos Aires Provincia y se consagraron campeones bonaerenses de duatlón de larga distancia homologado por la Federación Bonaerense de Duatlón y Triatlón, que fiscalizó la carrera.

Impresionante fue lo de la mejor triatleta de la historia, que repitió el triunfo del año pasado, llegó a los 8 títulos del Hombre de Piedra (1996, 2002, 2005, 2006, 2007, 2012, 2018 y 2019) y registró la mejor marca del circuito desde que se corren 8k pedestres, 50k en bicicleta y 6k a pie. En 2005, Buenahora había cronometrado 2h30m34s. Catorce años después, pulverizó esa cifra en casi cuatro minutos arribando a la meta en 2 horas 26 minutos y 55 segundos.

"Realmente es un montón bajar tanto tiempo. Tengo 42 años, 2 hijos, y la verdad que no dejo de asombrarme por los resultados que obtengo. Siempre digo que lo que uno piensa lo puede lograr. En Tandil, que es un circuito muy duro, me demostré que lo puedo batir. Traté de ir a mi ritmo, siempre me siento muy bien aquí, tengo el circuito muy internalizado. Y tengo mucha confianza, estoy muy entrenada en bici y voy mejorando, y corrí también muy bien. Me sorprendí por este nivel", comentó.

Alegría pura fue para Agustín Leiro, que llegó por fin al "1" en el Hombre de Piedra. El de Ituzaingó llegó en 2 horas, 7 minutos y 18 segundos. "Por suerte este año se me dio. Ya había tenido un segundo y un tercer puesto y por suerte se me dio. Salí muy bien en los 8 kilómetros de pedestrismo y después de la bici fui a buscar a los punteros. La tuve que definir a pie, que no es mi fuerte, pero lo pude lograr". Completaron el podio Alejo Castellazzi (Junín) y Francisco Cerezuela (General Roca) En damas, escoltaron a Buenahora la azuleña Johanna Pennella (2 veces ganadora de la prueba) y Xoana Acosta (Las Flores)

La distancia Sprint (3k-20k-3k) fue para Diego Lacoste (Rauch) con 1:03.27 y Natalia Coria (Punta Alta) con 1:15.33. El podio tuvo en caballeros también a Irineo Macías (Olavarría) e Iván Belén (Tres Arroyos) y, en damas, a María Oliden (Bahía Blanca) y Carolina Estrada (Capital Federal)

El Hombre de Piedra Banco Nación fue protagonizado por 700 duatletas provenientes de 133 ciudades de 9 provincias argentinas: Buenos Aires, Capital Federal, Río Negro, Chubut, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Neuquén.

Resultados

Larga Distancia - Caballeros

1) Agustín Leiro (Ituzaingo)...2:07.18

2) Alejo Castellazzi (Junín)...2:08.23

3) Francisco Cerezuela (General Roca)...2:08.47

4) Tomás Clivio (Victoria)...2:09.28

5) Juan Asconapé (Viedma)...2:13.38

Larga Distancia - Damas

1) Bárbara Buenahora (Mar del Plata)...2:26.55

2) Johanna Pennella (Azul)...2:31.01

3) Xoana Acosta (Las Flores)...2:33.25

4) Luisa Miguenz (Bolívar)...2:35.01

5) Lucía Dibbern (Tres Arroyos)...2:40.14

Sprint - Caballeros

1) Diego Lacoste (Rauch)...1:03.27

2) Irineo Macías (Olavarría)...1:03.51

3) Iván Belén (Tres Arroyos)...1:05.19

4) Franco Russo (Lanús)...1:05.24

5) Santiago Buchmann (Río Negro)...1:05.47

Sprint - Damas

1) Natalia Coria (Punta Alta)...1:15.33

2) María Oliden (Bahía Blanca)...1:17.42

3) Carolina Estrada (Capital Federal)...1:20.05

4) Sol Asconapé (Viedma)...1:20.35

5) Karina Zerbo (Tandil)...1:20.47