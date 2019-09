Forever 21 se declaró en quiebra

La reconocida marca de indumentaria “low cost” estadounidense evalúa cerrar más de 350 locales en todo el mundo. Buscará revitalizar a la marca con el e-commerce.

Forever 21 sacudió la industria textil mundial con un importante anuncio: durante la jornada de este domingo la empresa se declaró en bancarrota, poniendo en duda la permanencia de 350 franquicias distribuidas en 40 países, en su mayoría de Estados Unidos, Asia y Europa.

La marca dijo buscar de ahora en más la remodelación de su modelo de negocios, volcándose principalmente a la venta online, luego de los balances negativos de los últimos años.

La información fue difundida por el periódico The New York Times, el cual anunció que Forever 21 Inc. presentó la documentación pertinente en Wilmington para atenerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, tras sufrir pérdidas de alrededor de mil millones de dólares. La decisión le permitirá a la compañía cerrar los locales no redituables y recapitalizar su negocio.

De esta manera, si bien continuará funcionando la comercialización a través de la página web oficial y los locales ubicados en Estados Unidos y América Latina, la empresa dedicada a la “fast fashion” podría cerrar cerca de la totalidad de las 350 franquicias, incluidas las 178 en territorio estadounidense.

Los motivos que la llevaron a declararse en quiebra, de acuerdo a altos directivos de Forever 21, fueron la migración de los consumidores de los locales físicos a los mercados electrónicos y la creciente competencia online que, como consecuencia, produjeron la caída de las ventas en tiendas oficiales. "Se atenuó el tráfico en los centros comerciales y las ventas están produciéndose más por Internet", dijo la vicepresidenta ejecutiva Linda Chang.

Además, la directiva explicó que el objetivo es lograr que la empresa "pueda volver a hacer lo que hace mejor".

La empresa busca recuperarse de las consecuencias sufridas por la brusca expansión realizada durante los últimos años, en la que pasó a tener presencia en más de 47 países. Por ello, hace tiempo los medios de comunicación especializados en negocios comenzaron a relatar el camino de la multinacional hacia esta medida.

"La compañía ha estado en conversaciones para conseguir financiamiento adicional y trabajó con un equipo de consejeros para reestructurar sus deudas, pero las negociaciones con los posibles acreedores se han estancado", había informado Bloomberg unas semanas atrás, cuando la marca buscaba renegociar sus deudas.

Luego de adquirir financiamiento de JPMorgan y TPG Sixth Street Partners, que como expresó Chang permite “revitalizar nuestra marca e impulsar nuestro crecimiento, permitiéndonos cumplir con nuestras obligaciones actuales con los clientes, proveedores y empleados", finalmente Forever 21 decidió enmarcar a la firma en lo establecido por el Capítulo 11 el pasado 29 de septiembre.

De todas maneras, la firma continuará vendiendo sus productos en sus locales ubicados en ciudades de Latinoamérica como: Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo, Belo Horizonte, Quito, Santiago de Chile, Cancún, Guayaquil, Bogotá, Tegucigalpa, San José de Costa Rica y Lima.

La empresa fue originada con el nombre de “Fashion 21” en 1984 en Los Ángeles (California). Sus fundadores, los inmigrantes de Corea del Sur Do Won y Jin Sook Chang, compraron un pequeño local de ropa hasta convertir el negocio en una de las compañías multinacionales más elegidas por los adolescentes de todo el mundo.

Basada en la fase fashion (es decir, en tiempos reducidos y a bajos costos por la utilización de materiales de calidad standard) o producción de indumentaria en serie, en la actualidad posee 600 locales a lo largo de todo el mundo y emplea en ellas a más de 35 mil personas.