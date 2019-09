Patricio Garino: "Estamos jugando de manera fenomenal"

El alero marplatense, bastión defensivo de la Selección nacional, se refirió al presente del equipo tras ganarle a Polonia y antes de buscar la semifinal ante Serbia.

El marplatense Patricio Garino, en silencio, se transformó en uno de los líderes de la Selección argentina de básquetbol que marcha invicta en cinco juegos en el Mundial de China. Desde la intensidad defensiva, también haciendo sus aportes en ataque, "Pato" fue importante también en el triunfo de este domingo sobre Polonia (9 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias).

Tras el encuentro, dialogó con la web de la Confederación Argentina de Básquetbol. Este martes desde las 8, Argentina jugará ante Serbia por los cuartos de final. "El" partido.

Respecto a la evolución del juego de Argentina, Garino desarrolló: “Es lo que queríamos hacer, sabíamos que debíamos crear esa esencia, lo estamos realizando de una manera increíble. Nuestra filosofía de acá a futuro va a ser esa de agresividad defensiva, la energía, transmitir esas emociones no solo dentro de la cancha, sino afuera. Que sea un equipo que estemos todos contentos, no únicamente a los cinco que estén dentro. Es algo que estamos logrando partido a partido, sabemos que queda mucho trabajo, que esto no es el final. A pesar de la alegría por lo que hicimos, sabemos que se viene una batalla muy dura”:

A la hora de referirse a la posibilidad latente de abrochar la plaza a los Juegos Olímpicos, que se produciría con una derrota de Brasil el lunes, Patricio prefirió focalizar en otras cuestiones. “No vamos a pensar en nadie más que nosotros. Está en nuestras manos, hasta ahora seguimos cumpliendo objetivos día a día y nos queda uno más. Si ganamos vamos a estar totalmente bien, así que vamos a pensar en Argentina y en nadie más”, concluyó el jugador del Baskonia.