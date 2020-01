Autoridades del Emder visitaron a "Los Gladiadores"

El presidente del ente, Andrés Macció, se acercó al Club Once Unidos para saludar a la Selección Argentina de handball masculina.

Las autoridades del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se hicieron presentes en el entrenamiento a puertas abiertas en el Club Once Unidos, para saludar al plantel nacional de handball que realizan la pretemporada en nuestra ciudad hasta el sábado. Finalizado el entrenamiento el presidente del EMDER, Andrés Macció, junto a la directora General de Política Deportiva, Alejandra Urquía y el director Coordinador, Ricardo Liceaga Viñas se acercaron para felicitar al seleccionado.

Andrés Macció se dirigió a los jugadores y cuerpo técnico, resaltando el gesto que tuvieron para con el público que fue a ver el entrenamiento, "les agradezco esto que realizaron, los entrenamiento abiertos, son acciones deportivas de un inmenso valor y es muy importante que el deportista se de cuenta lo que significa para los chicos", comentó el presidente de Deportes. Continuó "darse cuenta hoy lo que significa abrazar a un chico, sacarse una foto, dejarle un pequeño mensaje. Puede significar la continuidad deportiva, el entusiasmo y la garra por seguir de estos pequeños".

Además el funcionario del EMDER expresó, "me parece una idea brillante, les felicito y agradezco porque indudablemente significa muchas veces un momento de distracción en los entrenamientos que haya mucha gente pero me parece un gesto extraordinario. Lo mejor, mucha suerte y muchas gracias".

En la jornada también estuvo presente el Secretario General del Comité Olímpico Mario Moccia y el presidente del club Horacio Taccone.

Por su parte Diego "Chino" Simonet, jugador de la Selección Argentina, comentó "es diferente estar en Mar del Plata y no de vacaciones es raro, esta bueno que la gente se acerque a ver los entrenamientos, esta lindo poder salir un poco del CeNARD". Mientras que, Manuel Cardenas, entrenador de Argentina, destacó al público que fue a ver los entrenamientos a puertas abiertas "me sorprendió que hubiera tanta gente y sobre todo su educación y atención, cuando estaba hablando daba la sensación que me escuchaban las instrucciones con más interés que los jugadores. Han estado muy atentos, animando a los chicos, la verdad que es una alegría vivir este tipo de situaciones".

En lo que respecta a lo deportivo, el jugador de la Selección expresó acerca de las próximas metas "la clasificación al Mundial, si bien será más un preparación para los Juegos Olímpicos, el objetivo es clasificar al certamen y ser campeón del Torneo Centro Sur en Brasil". El director técnico comentó "habrá que ir con mucha precaución, sólo habrá dos plazas para el Mundial y hay tres equipos de alto nivel, Chile, Brasil y nosotros. Conseguir la clasificación como objetivo mínimo y ser campeón como objetivo máximo".

La Selección Nacional se quedará en la ciudad hasta el sábado, el certamen en busca de una plaza para el Mundial de Egipto 2021, será en Maringa (Brasil) del 20 al 26 de enero.