Organizaciones sociales cortan Luro e Yrigoyen en reclamo de alimentos

Piden que los gobiernos de Provincia y Nación les entreguen mercadería para poder sobrevivir.

Como parte de un plan de lucha que llevan adelante desde hace meses y que incluyó el año pasado la ocupación durante 35 días de la delegación nacional del Ministerio de Desarrollo Social, organizaciones sociales realizan este lunes un corte total en Luro e Yrigoyen para visibilizar su reclamo: piden que los gobiernos provincial y nacional les entreguen mercadería para poder sobrevivir ante la falta de trabajo.

"El trabajo no abunda, la changa escasea y la mercadería nos ayuda muchísimo", reconoció Pablo Barragán, referente de la agrupación vecinal Mariano Ferreyra, que desde la mañana se encuentra frente al municipio, en donde además instalaron ollas populares.

Barragán dijo que después a raíz de de la toma de la sede del organismo nacional, el anterior gobierno se comprometió a agilizar la entrega de mercadería a los sectores más vulnerables pero, al final, "se fueron sin cumplir con su compromiso". Si bien dijo que mantienen diálogo permanente con las autoridades municipales, el referente social hizo hincapié en la grave situación que atraviesan cientos de familias en Mar del Plata y pidió la intervención de Nación y Provincia.

"Pasaron las elecciones y no recibimos más nada hasta las fiestas, que nos dieron una canasta navideña", aseguró Barragán, quien no descartó un acampe en el lugar en caso de no recibir repuesta al pedido.