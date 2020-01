Un inesperado aumento en la harina renueva la preocupación de panaderos

Denuncian que esta semana se aplicó un incremento del 20 por ciento. Por ahora, se pone en duda la adhesión del producto a la tarjeta alimentaria que impulsa el Gobierno.

La venta del pan a un precio más accesible dentro de la tarjeta alimentaria que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández para sectores vulnerables está en duda por esta fecha después de un repentino e importante aumento que sufrió la harina esta semana, y que vuelve a condicionar el impacto de los costos productivos que afrontan los panaderos.

Carlos Monzón, el máximo responsable que tiene el Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata, aseguró a 0223 que el valor de comercialización de la bolsa de harina sufrió un salto repentino en los últimos días del 20 por ciento.

"El mercado triguero no lo manejamos nosotros sino que se maneja directamente desde Chicago. El precio internacional subió y hoy marca eso: la tonelada de trigo estaba 175 o 178 dólares la semana pasada y hoy ronda los 200 dólares", puntualizó.

Según Monzón, las panaderías de Mar del Plata hoy consiguen la harina por un costo de entre 1200 y 1300 pesos, que se traduce en un kilo de pan a 100 o 110 pesos. "La situación se complicó y por eso se está pidiendo una intervención del Gobierno para estabilizar los precios y a partir de ahí pactar cómo será la participación dentro del a tarjeta alimentaria", señaló.

En este sentido, el referente del sector en la ciudad también se mostró molesto con los valores de venta que sugirieron entidades de otras partes de la Provincia: "No podemos vender un pan a 65 pesos como plantearon algunos porque no nos dan las costas. Se propuso un primer costo que nosotros no compartimos y tampoco fuimos consultados".

Monzón anticipó que este viernes habrá una reunión con autoridades gubernamentales en La Plata que será clave para "tomar decisiones" y definir la injerencia que tendrá el pan dentro del plan de asistencia social en el que avanza Alberto Fernández.