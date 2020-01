El municipio hará un “censo” de personal de seguridad privada

Luego de que un patovica golpeara salvajemente a un joven en la calle, Guillermo Montenegro dijo que hará una reunión con empresarios de la noche para analizar la situación.

La madrugada del 1° de enero tuvo dos episodios violentos que encendieron alarma de las autoridades, por lo que el intendente Guillermo Montenegro planteó que intervendrán para dar respuestas a las víctimas de los dos hechos y también para que no se repitan situaciones similares.

En diálogo con 0223 Radio, el jefe comunal dijo que le dio instrucciones al secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, para que colabore con los fiscales en la investigación tanto del ataque de un grupo de jóvenes a una familia en el Paseo Jesús de Galíndez como en las lesiones que le provocó un joven a un patovica en las afueras del complejo Playa Grande.

Más allá de la respuesta a estos hechos puntuales, Montenegro dijo que trabajarán con las empresas de seguridad para “para verificar quién es el personal que está trabajando y en qué lugares”.

“La idea es tener un censo claro de todos los que están trabajando en cuestiones de seguridad en la nocturnidad”, explicó.

A su vez, dijo que tendrán reuniones con los empresarios que tienen locales nocturnos para “ver cuál es la mejor solución”.

El jefe comunal dijo que ese trabajo se complementará con la articulación con las fuerzas de seguridad, no solo con la policía bonaerense, sino también con las fuerzas federales.

En cuanto a las respuestas concretas, dijo que están avanzando en la colocación de cámaras y a partir del elemento tecnológico dar respuestas más rápidas. "No nos gustó lo que se vio. Estamos trabajando en poder identificar a los que protagonizaron esto y sancionarlos como corresponde", plantó Montenegro en relación al ataque a la familia en el Paseo Jesús de Galíndez.

"Tiene que quedar claro que es algo que no puede ocurrir en la vía pública en nuestra ciudad. Es algo que no nos gusta, no lo queremos; tenemos que controlarlo y en definitiva castigarlo", profundizó.

La colocación de cámaras en los lugares donde se sabe que se genera concentración de personas, planteó el intendente, permitirá ver cuando se produce algún incidente y dar respuesta rápida con motos. "A partir de ahí generar despliegues que tardan más, pero la respuesta con motos debe llegar en pocos minutos", indicó.