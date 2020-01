Quilmes no pudo disimular las ausencias

Una derrota lógica pero dura por la diferencia sufrió el "cervecero" en su primera presentación de 2020. Racing de Chivilcoy se floreó en el Poli y se impuso 86 a 60.

No hubo equivalencias. Analizar el partido de manera normal, también sería injusto para un Quilmes que sufrió tres bajas importantes: Pelorosso, Maciel y Reinick. Y como era de esperarse, fue demasiada ventaja para Racing de Chivilcoy que no desaprovechó el convite y se llevó una victoria sin problemas por 86 a 60 del Polideportivo "Islas Malvinas" en el reinicio de la Liga Argentina.

Más allá de que el arranque fue parejo, la sensación era que cuando Racing se tranquilizara y no quisiera ganarlo desde el vestuario, iba a empezar a inclinar la balanza hacia su lado. Y se serenó rápido, apenas había pasado medio cuarto cuando tomó el dominio del partido, lastimó en la pintura, no pasó sobresaltos en defensa y circuló hasta encontrar la mejor opción en ataque. Del otro lado, un equipo apurado, con muchos juveniles, soñando con una noche inolvidable desde el perímetro que no llegó y que llevó a "abollar" el aro para controlar el resultado, no sacar una diferencia irremontable, pero sí saber que gran parte del trabajo estaba hecho cuando se fue al descanso arriba por 9: 32-41.

Si el público (poco) que acompañó al equipo tenía alguna ilusión, se desmoronó con el 0-8 con el que arrancó el tercer parcial y terminó de sentenciar la historia. Quilmes se mostraba desesperado y Racing, con paciencia, lastimaba de contra ataque para que al último descanso lleguen con 21 de luz (43-64) y las ganas del local que esa "pesadilla" se termine. El cuarto final estuvo demás, fue para cumplir. La visita sacó el pie del acelerador, los dos rotaron mucho y nada cambió. El 86 a 60 inmortalizado en el cartel habla por sí solo. El "tricolor" lo empezó a perder antes de jugar.

Síntesis

Quilmes (60): Merlo 10, De la Fuente 20, Eseverri 2, Catani 6 y Merchant 6 (FI); Germano 4, Skidelsky 0, Lecona 8, García Serventich 0, Martín 2 y Cattáneo 2. DT: Manuel Gelpi

Racing de Chivilcoy (86): Barrales 6, Fernández 8, Aristu 5, Barrales 13 y Acuña 13 (FI); Ramos 12, Morris 12, Pallotti 2, Fernández 10, Gómez Nellar 5 y Bosarelli 0. DT: Diego D’Ambrosio.

Parciales: 15-22, 32-41 y 43-64.

Árbitros: Moncloba, Sotelo y Benzer.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.