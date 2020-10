Alvarado sumó sus primeros minutos ante Santamarina

El balance es positivo. No sólo por el resultado, que es lo menos importante, sino porque primera vez el equipo se pudo probar ante otro equipo y empezar a buscar la idea de Gastón Coyette y el funcionamiento que pretende para el reinicio de la Primera Nacional, en un formato aún no definido, el 7 de noviembre. En la "ida" de los amistosos previstos con Santamarina de Tandil, los "titulares" de Alvarado se impusieron por 2 a 0 en un encuentro de 60 minutos (dividido en dos tiempos de 30'), mientras que los "suplentes" jugaron un bloque de 30' con triunfo también del "torito" por 1 a 0.

Desde lo futbolístico, poco para analizar. La imposibilidad del ingreso de la prensa a los amistosos y la no televisación del partido no permite saber cómo fue el desarrollo y todo se reduce a la información que sale desde los clubes, la síntesis y el video que enviaron de los dos primeros goles. Entre las ausencias del "torito", se destacan las de Fernando Ponce, Fernando Ruiz Díaz, Franco Ledesma y Robertino Giacomini. En lo táctico, Gastón Coyette no sorprendió y apostó a lo que había dicho cuando llegó, con un 4-3-3 definido en los dos partidos.

Síntesis

Primer Partido

Alvarado (2): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Alsina, Tomás Mantia y Valentín Dimare; Marcos Astina, Julián Vitale y Leandro Navarro; Emiliano Bogado, Felipe Cadenazzi y Ezequiel Vidal. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST Santiago González por Bogado, Leandro Ramírez por Vidal, Franco Malagueño por Navarro e Iván Molinas por Astina.

Santamarina (Tandil) (0): Tomás Casas; Lautaro Arregui, Patricio Boolsen, Lucas Sánchez y Facundo Leiva; Guillermo Santillán, Mariano González, Matías Kabalín y Valentín Depietri; Martín Michel y Matías Donato. DT: Pablo Ricchetti.

Cambios: PT Mariano Debliger por Depietri; ST Lucas Vallejo por Sánchez, Nicolás Valerio por Santillán y Lucas Sánchez por Leiva.

Goles: ST 8' Vidal (A) y 18' Cadenazzi, de penal (A).

Incidencias: Se jugaron dos tiempos de 30'.

Árbitro: Daniel Luján.

Cancha: Villa Deportiva Alvarado.

Segundo partido

Alvarado (1): Tobías Taliercio; Luciano Pensa, Mateo Di Molfetta, Matías Chávez y Uriel Aguilar; Franco Malagueño, Sebastián Jaurena e Iván Molinas; Valentín Ottaviano, Leandro Ramírez y Santiago González.

Cambios: Benjamín Trípodi por González y Joaquín García Ramírez.

Santamarina (Tandil) (0): Juan Pablo Mazza; Agustín Lucero, Lucas Vallejo, Lucas Sánchez y Gabriel Gile; Nicolás Valerio, Guillermo Santillán, Nisim Vergara y Ezequiel Saporiti; Thiago Beltrán y Mariano Deblinger.

Goles: 9' Iván Molinas, de penal

Incidencias: Se jugó un tiempo de 30'.

Árbitro: Osvaldo Buckmeier.

Cancha: Villa Deportiva Alvarado.