Nebil, otra vez denuncia atrasos de Ioma: "No puedo vivir más con estas dos válvulas en mi cabeza"

Otra vez, Nebil Alabart, la marplatense que sufrió un gravísimo accidente el 25 agosto de 2018 que la dejó con el cráneo descubierto, lucha contra la burocracia del Instituto Obra Médico Asistencial (Ioma) para poder acceder a una segunda cirugía reconstructiva que le permita llevar una vida digna.

A principios de julio, la joven de 26 años visibilizó su dramática situación después de que la obra social dilatara durante un año los trámites para cumplir con la operación que le permitiría reconstruir su cuero cabelludo. Tras viralizar el caso por redes sociales, tuvo respuesta de las autoridades y fue intervenida éxito.

Sin embargo, el drama se vuelve a repetir: Nebil presentó en octubre toda la documentación para avanzar con la segunda parte de la cirugía pero Ioma sigue sin darle respuestas y una fecha cierta para la operación. Por estos días, ella está con unos implantes que dentro de poco no podrá usar más.

"Es muy duro lo que estoy viviendo porque presenté el trámite a principios de octubre pero no tengo respuesta de Ioma y esto es una urgencia. Yo no puedo vivir más con estas dos válvulas en mi cabeza. Necesito que me ayuden otra vez difundiendo esto porque no puedo vivir más así", expresó este viernes, con desperación, en un posteo que hizo a través de su cuenta personal de Instagram (@nebialabart).

Nebil dice que hace casi cuatro meses que no puede dormir y que, desde ese lapso, profesionales la inyectan dos veces a la semana para poder agrandarle los implantes para generar los colgajos de piel que permitirán avanzar con la operación.

"Los implantes llegaron a su tope, ya están inflados hasta su máxima capacidad, y me tengo que operar para tener una calidad de vida nomral. Me estoy quejando y estoy odiando a Ioma La Plata", apuntó, en el mismo video que grabó en el perfil de la red social.

Nebil destacó que las autoridades y los empleados de Mar del Plata de la obra social la "ayudaron un montón" pero aseguró que quienes dilatan la aprobación de los trámites son los médicos auditores que están en la ciudad platense.

El dramático caso

El 25 de agosto de 2018, la marplatense sufrió un gravísimo accidente que le cambió la vida para siempre: una turbina de aire que se utiliza para los juegos inflables de salones infantiles le agarró el pelo y le arrancó el cuero cabelludo desde la frente hasta la nuca. El hecho le provocó una herida significativa de 18 x 20 centímetros y el cráneo le quedó al aire, por lo que debieron operarla en la Clínica Colón.

Pero no fue la única operación a la que se sometió la mujer: luego de la cirugía que le achicó la herida a 15 x 17 centímetros, el 13 de septiembre de ese mismo año le hicieron diez microperforaciones en el cráneo para que se formara una tejido que permitiera, tres meses más tarde, llevar adelante un trasplante de piel.

Esta nueva intervención se realizó el 5 diciembre, con piel que le sacaron del sector de la pelvis y la herida disminuyó a 5 x 7 centímetros. Tras ello, en julio de este año comenzó con la primera etapa de la cirugía reconstructiva pero Nebil sabe que todavía debe afrontar un camino largo para recuperar el tejido y espera apoyo de Ioma para poder superar por completo el accidente.