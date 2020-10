Hay protocolo para los balnearios: ¿qué pasará con las playas públicas?

La semana pasada, ya con la confirmación por parte del ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens de que habrá temporada a pesar de la pandemia, la Cámara Empresaria de Balnearios Restaurantes y Afines anunció cómo será el protocolo que se implementarán durante el verano en Mar del Plata; que estipula que haya una distancia de 4 metros entre sombrillas, utilización de barbijos en las carpas y distancia entre personas, alcohol en gel y constante desinfección de sillas y reposeras, entre otros puntos. Sin embargo, hasta el momento no se sabe qué sucederá en el caso de las playas públicas, tema que debería resolver el municipio.

“El protocolo que aprobó la Provincia está destinado a UTF concesionadas y balnearios privados pero todavía no tenemos protocolo para las playas públicas. Supuestamente es el municipio el que tiene que generar un protocolo al respecto, pero primero lanzaron el del sector privado ante la necesidad de los privados de comenzar a comercializar los espacios de sombra”, evaluó Karina Huarte, integrante de la Asamblea en defensa de las playas públicas, en diálogo con 0223.

A su entender, los protocolos no evidencian “muchos cambios con respecto” a cómo funcionaban los balnearios años anteriores, y reconoció que en el sector preocupa el hecho de que “si ahora que sólo estamos los habitantes de la ciudad el sistema de salud está colapsado, cuáles serán las medidas de seguridad que tendremos para cuando llegue el turismo”.

En el caso puntual de las playas públicas, Huarte advirtió que están “en ascuas sobre lo que va a hacer el municipio al respecto”. “Evidentemente, el protocolo en las zonas privadas lo maneja el privado con ciertas pautas que bajan desde Provincia, pero en las playas públicas no sabemos qué va a pasar. Entiendo que en Punta Mogotes y algunas playas del Puerto, como son jurisdicción provincial, el gobierno bonaerense estaría armando un protocolo pero el municipio todavía no sabe nada”, dijo.

A su vez, afirmó que junto a integrantes de la Asamblea de espacios públicos de Acantilados, la sociedad de fomento de Playa Serena, Faro de la Memoria y Verde Mundo, estudian posibles medidas sanitarias básicas para que los vecinos de la zona sur puedan para disfrutar de los espacios públicos.

No obstante, admitió que hoy ni siquiera tienen acceso a la playa. “El gobierno municipal no ha arreglado las escaleras este año, ni el pasado ni el anterior, entonces ya de por sí va a ser bastante difícil acceder a la playa si no tenemos un Estado que se presente en la zona. Esos espacios están abandonados y nosotros estamos cuidando tanto la playa como la reserva forestal pero la verdad es que ni siquiera tenemos recolección de residuos por la costa”, cuestionó.

Por último, si bien remarcó que para dar a conocer los detalles del protocolo en el que están trabajando deben primero “esperar a ver qué hace el municipio”, Huarte anticipó que “no será muy diferente al generado en Villa Gesell”, que contempla la habilitación de una aplicación para celulares en donde los turistas podrán verificar durante la temporada de verano qué playas están disponibles y cuáles ya alcanzaron el cupo máximo de público.