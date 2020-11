Viajó en un barco chino y la abandonaron en la escollera: la rescató una proteccionista

“La China” es una perra mesitza de cinco años de tamaño pequeño. Fue muy difundida en las redes sociales, porque, al tratarse de un perro que en apariencia estaba bien alimentado, la gente que llegaba al puerto pensaba que se trataba de un perro perdido pero, en realidad se encontraba en allí porque viajó en un barco de bandera asiática que la abandonó al tocar tierra.

“Al venir de China no la querían tocar y un chico comentó menos mal no se la comieron, así que realmente no sabría asegurar el por qué venía en ese barco”, contó Danila "Danu" Colombo, una proteccionista marplatense que la rescató del abandono

En diálogo con 0223, Danu explicó que tras rescatarla y realizarle un control veterinario de rutina, se constató que China tenía “tenía un poco de líquido en las mamas pero en la ecografía me dijeron que se ve que tuvo el celo hace un mes aproximadamente”, cuenta.

Actualmente, China tiene una infección importante, está en tratamiento y cuando esté mejor será castrada para empezar a buscar familia.

Según explicó Danu, la mascota al principio “tenía carita de no entender nada, creo que para ella sería raro otro lugar, otro idioma, otra gente. Ahora ya no, está bastante desmemoriada por suerte”, concluyó en el posteo.