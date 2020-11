Fuertes críticas de la oposición al Municipio: "Para ellos, no hay pandemia"

La oposición lanzó duros cuestionamientos contra la Secretaría de Salud, a cargo de Viviana Bernabei, por el manejo de los recursos durante la pandemia del coronavirus y reiteraron su preocupación por la "falta de controles, prevención y campañas" para disminuir los contagios.

Desde el Frente de Todos reconocieron que "da la impresión de que para la Secretaría de Salud no estamos ante una emergencia" después de la exposición que hizo Bernabei en la comisión de Hacienda, junto a su par de Economía, Germán Blanco.

"Luego de sus intervenciones, sentimos que para este Municipio no hay pandemia. Esto no se notó ni en los controles, ni en el presupuesto, ni en el gasto en equipamiento, ni en la prevención. Lamentablemente, vemos que esta gestión no controla el espacio público, ni genera campañas suficientes", remarcó la presidenta de Calidad de Vida y Salud Pública, Marina Santoro.

Este viernes, en el marco de la emergencia sanitaria que establecía que los funcionarios brindaran explicaciones sobre los gastos efectuados y la política aplicada en pandemia, fueron convocados por la titular de la Comisión de Hacienda del cuerpo legislativo, Virginia Sívori.

"Desde la gestión local de salud no brindaron explicaciones detalladas sobre lo que hicieron estos meses con la herramienta que les otorgamos, y eso es una pena porque nuestras vecinas y vecinos tienen el derecho de recibir esta información con transparencia. En especial, cuando vemos que no hicieron el esfuerzo suficiente en cuanto a los gatos para salud", lamentó Santoro.

En el mismo sentido, la concejala concluyó: "Lo que vemos es que no desarrollaron los controles necesarios y aún no conocemos cuáles van a aplicar para evitar un colapso sanitario en temporada. Esto es fundamental que se pueda reforzar".