Para el Frente de Todos, el Municipio "no tiene un plan y nunca puso un solo peso de más en esta pandemia"

Desde el bloque del Frente de Todos volvieron a cruzar al concejal oficialista Agustín Neme luego de que acusara a Provincia y Nación de "abandonar a Mar del Plata" tras conocerse que se comenzará a aplicar un orden de prioridades para procesar muestras de hisopados. Aseguran que el Municipio no tiene un plan de contingencia y nunca puso un solo peso de más en la pandemia.

Marina Santoro consideró "inadmisible" las declaraciones de Neme y afirmó que "hay que ser muy caradura para decir a los cuatro vientos que Nación y Provincia están abandonando a la ciudad cuando hicieron un hospital entero y pusieron $200 millones en Mar del Plata". "Falta a la verdad y es un desagradecido”, sintetizó la edil.

“Le quieren echar la culpa a otros porque buscan esconder que no hicieron nada y que en el fondo sostienen el discurso anticuarentena. Guillermo Montenegro es Cambiemos, y Cambiemos y Mauricio Macri son anticuarentena”, manifestó la presidenta de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública.

Y agregó: “Dicen que pusieron dos hoteles pero los mismos son sindicales o han sido otorgados mediante convenios que no implican erogación presupuestaria para la Municipalidad. Entonces pensamos: ¿qué esfuerzo hicieron? Dijeron que iban a abrir cinco centros covid pero sólo habilitaron dos, y tampoco pusieron ni una cama covid municipal".

Bajo este razonamiento, Santoro dio a entender que hay subejecución presupuestaria en más de un ámbito y que el Gobierno local "no puso un solo peso demás en esta pandemia". Además, apuntó contra el Ejecutivo por la administración de la cuarentena y la situación epidemiológica.

"Este Municipio no tuvo nunca un plan de contingencia para darle respuesta a la pandemia. Le echan la culpa a la Provincia y la Nación porque quieren esconder que no tienen un plan. A lo único que le pusieron velocidad fue al pedido de excepciones sin controles, pero al mismo tiempo achicaron horarios en centros de salud -que por suerte tienen enormes trabajadores/as de la salud que se los cargan al hombro-. Esto no nos sorprende: Montenegro sigue la misma línea que Macri y su movimiento anticuarentena", concluyó.

Este lunes por la mañana el el jefe del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, protagonizó un cruce con Neme por redes sociales en el que ambos expusieron los distintos logros y las promesas incumplidas del Gobierno de Montenegro.