Andrea Aguirre: "El sonido de las máquinas de coser estuvo desde siempre"

La diseñadora Andrea Aguirre es oriunda de la ciudad de Mar del Plata. Una mujer nacida en plena dictadura militar, cuyo padre fue secuestrado 4 meses antes de que ella naciera, por lo cual nunca lo conoció. Su madre la crío sola junto a su hermano mayor y al llegar de su trabajo, Andrea veía a su madre coser muñecos de tela para vender… seguramente allí nacía la pasión por la moda de quien es una de las referentes de la moda en la ciudad.

“Siempre fui muy tímida casi no hablaba, mi mamá quería que creciera sin rencores por mi historia, y que expresara mis sentimientos con mis manos ,ya que con palabras se me hacia difícil. Desde los 4 años fui a múltiples talleres de todo tipo de expresiones artísticas: dibujo, pintura, poesía, cerámica, artesanías austriacas, porcelana... por eso hoy en día me encanta explorar y descubrir materiales nuevos y puedo armar desde un aplique para el cabello hasta un ramo”.

-¿Cómo y dónde fueron tus comienzos en la moda?

-A los 9 años ya cosía ropa, desde los 11 a los 16 ya había hecho el colegio secundario en el CUDS y todos los talleres posibles de moldería, sastrería, lencería, figurines etc…

Egresé a los 17 ,y me fui a estudiar a la universidad de Buenos Aires (UBA) la carrera de diseño de Indumentaria y textil. Estudie esas dos carreras, también fui becada por el BID (banco interamericano de desarrollo) y estudie en Europa, en Francia y Barcelona una especialidad sobre el tejido de punto.

Me recibí en el 2002, Argentina explotaba, no había industrias que tomaran diseñadores. Hice algunos trabajos freelance para varias empresas Textiles de Mar del Plata, también hice vestuarios para teatro. Para ese entonces tenía 22 años con muchísimos conocimientos pero no había donde aplicarlos.

-¿Cuál fue el primer proyecto que te llevo a expandirte como diseñadora?

-"Cien por Ciento Arte" fue mi proyecto de tejidos con identidad Argentina. Eran piezas únicas de tejidos a mano, mitad prenda y mitad tapiz. Eso me abrió camino par vender en centros turísticos de todo el país donde viaje con mis productos y los instalé en ese mercado para extranjeros. Llegué a exportar a Australia e Italia esas colecciones. Durante 10 años fui diseñadora de esa linea textil ..hasta que el auge pasó y el cambio de mentalidad ecológica sobre cueros y pieles naturales se instalo en el país. Mientras tanto mi colección funcionaba en verano con vestidos tejidos a mano en seda y gasa. Y así, sin buscarlo empecé a realizar vestidos, hasta que el tejido desapareció de mis colecciones y eran tantas las clientas que venían buscando esas piezas especiales, que empece a realizar de novia, de fiestas.... y es lo que he evolucionado al día de hoy, donde el vestido no tiene limite ni en el diseño ni en esplendor .

-¿Qué te llevó a diseñar alta costura?

-Creo que mi vocación estaba muy definida desde los inicios y supe encauzar el don que se me había entregado y sobre todo ir para adelante sin perder la curiosidad y encontrar siempre la forma de expresarme para sentirme libre y en paz.

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Me defino como una persona creativa y que vive a través del "hacer". La alta costura la veía en revistas, era un sueño para mí inalcanzable y hoy estoy en esas revistas nacionales y algunas extranjeras. También experimentar las propuestas en la fotografía y las campañas que pude realizar de mi marca Andrea Aguirre Art Desing tanto en Barcelona, New York, Paris, Milán y aquí en la ciudad he logrado resultados extraordinarios. Creo que se puede hacer buen material con los recursos que uno tenga, si se saben manejar ciertas sutilezas.

-¿Cuál fue el momento más emotivo en tus años de diseñadora?

-Momentos emotivos tuve muchos, pero hoy puedo decirte que llegar a China en un Miss con un traje típico que represente mi país y quedar entre el top 3 a nivel mundial y ganar el primer premio a nivel Nacional en otro traje típico para representar Miss Mundo Argentina fue gratamente inesperado.

-¿A qué figuras vestiste?

-En todos estos años tuve el privilegio de vestir actrices, cantantes, bailarinas y reconocidas conductoras de televisión. Algunos nombres que pasaron por mi atelier son :Soledad Silveyra, Thelma Fardin, Mora Godoy, Viviana Saez, Jazmin laport, Claribel Medina, Anamá Ferreira y muchas más ...pero también nunca creí que eso me haría especial ,es un honor que me elijan ,pero también lo es para mi con cualquier otra mujer que desee un vestido mío.

-¿Qué te inspira a la hora de hacer tus creaciones?

-Siempre en mis colecciones busco inspiración en la música y en el arte. La elección del tema siempre es por una sensación personal que esté atravesando y de ahí en más todo se conjuga .... y me he propuesto experimentar los materiales que me desafíen. Hice colecciones con mosaicos y espejos incrustados en la indumentaria, hice colecciones vintage con estilo a las Damas del 1900. Hasta hice una colección estilo mexicana en honor al día de los muertos y Frida Kahlo y la ultima 2019 "Secretos de un Angel"que fue épica con filmaciones desde Ushuaia nevada con un angel en la montaña. No me define un estilo y no deseo encasillarme en ningún tema, soy curiosa y cada año lo transito de manera diferente, puedo ser barroca, pero también minimalista.

-¿Cómo es un día cualquiera en tu vida?

-Un día cualquiera en mi vida, no son solo vestidos, telas y bocetos de diseño ...soy mujer, casada, profesional y con dos hijos en edad escolar así que imaginate que a veces como muchas soy la mujer orquesta que todo lo puede pero que también siente agotamiento. Mi trabajo lleva de mucha disciplina y mi personalidad obsesiva hace que hasta que no este listo no duerma, siempre pienso que puede mejorarse soy mi mayor autocrítica.

-Debido a la pandemia que nos atraviesa del covid-19, ¿lograste adaptarte o se frenó tu trabajo?

-Debido a la pandemia mi trabajo se frenó y creo que me sirvió muchísimo para reponerme, descasar las manos pero no las ideas, seguí atendiendo y bocetando ahora muchas para el 2022. En mi linea hice algunos trabajos y fotos para mantenerme activa y mantener la ilusión de que no solo son malas noticas, en definitiva los eventos van a volver a su tiempo, el amor existirá igual pero con los nuevos formatos de bodas, los festejos de cumpleaños con la alegría de los 15 y los nuevos "Sweet Sixteen "idea que lancé en cadena con muchos rubros que acompañaron el festejo se adaptaran a los nuevos protocolos. Realmente no quería enloquecerme con una nueva linea de trabajo a vender, creo que este año fue para mi y mis hijos se los debía desde que nacieron y lo demás a su tiempo llegará solo.

-¿Qué proyectos tienes a futuro?

-Proyectos a futuro tengo muchos, pero mejor guardarlos en privado viste uno sesea y el universo dispone. Por ahora a corto plazo estoy diagramando la próxima colección la cual esta en mi mente y tengo que bajarla como si la viera en otra dimensión.

-¿Dónde podemos encontrar tu atelier?

-Si bien mi atelier está en Mar del Plata, diseño y hago envíos a medida para todo el país desde hace años, las provincias que mas me convocan son :Neuquén, Chubut, Córdoba, San Juan y Mendoza ....y claro Buenos Aires. Por ahora me pueden contactar en mis redes sociales @andreaaguirre.artdesing en instagram o Andrea Aguirre -vestidos de alta costura en facebook para cualquier consulta sobre el vestido de sus sueños.