Se conformó la Federación de Centros de Estudiantes de Escuelas Católicas

Alumnos de colegios religiosos de Mar del Plata presentaron este lunes ante el obispo Gabriel Mestre, el estatuto de creación de la Federación de Centros de Estudiantes de Escuelas Católicas de la diócesis local.

La presentación del estatuto, que ya fue aprobado por la Jurec (Junta Regional de Educación Católica), fue una iniciativa de los alumnos, que decidieron conformar un espacio común para tratar las diversas problemáticas que afrontan los cerca de 30 colegios de la ciudad con educación religiosa.

En diálogo con 0223, Gianlucca Basso, presidente de la flamante Federación de Estudiantes Secundarios Católicos, confió que si bien existían algunos centros de estudiantes en estas instituciones, "queríamos encontrar un espacio de representatividad, ya que aunque no sea para los no católicos, no existía realmente una mesa en la cual nos podíamos unir y en la que no haya que tener algún lineamiento político".

"Este es el espacio de libertad que creamos nosotros para poder ayudar a los otros estudiantes que están, para este año y para los próximos", añadió.

La Federación tendrá 4 cargos distribuidos en presidente y vicepresidente, secretario y tesorero más 8 vocales en 4 secretarías.

Por otra parte, Basso no descartó trabajos en conjunto con la Federación de Estudiantes Secundarios (FES), ya que si bien la nueva Federación "no tiene ninguna ideología en concreto y la FES sí", "trabajaremos con cualquier credo e ideología".

Por último, consideró a nivel personal que el ciclo lectivo 2020 "está perdido" y no plantean en principio hacer un reclamo por la vuelta a clases antes de fin de año, "porque es algo ilógico" y "lo más importante será comenzar el año que viene".

Por su parte el obispo Gabriel Mestre, valoró la iniciativa de los jóvenes, "con una participación ciudadana" y que es "abierta y dialogante, como lo plantea el Papa Francisco".