Piden la urgente intervención de la justicia para que un papá pueda ver a su hijo después de 9 meses

El padre de un nene de 9 años vive horas de desesperación por la falta de novedades del Juzgado de Familia 2 de Mar del Plata ante su reclamo por la restitución de su hijo, a quien no ve desde marzo ya que su madre se lo llevó de la ciudad. La preocupación de Matías Castro se debe no sólo a que lleva 9 meses sin ver a su hijo, sino también al inminente inicio de la feria judicial, que demoraría aún más una respuesta.

Iris Becerro, abogada de Castro, precisó que el menor vivía con su padre en Mar del Plata pero, a pedido de su madre, le permitió ir con ella diez días, sin sospechar que la mujer se lo iba a llevar de la ciudad para mudarse a una localidad del Partido de la Costa. Si bien hasta el momento no pudieron determinar el domicilio actual del chico, su familia paterna tuvo conocimiento de que se encuentra viviendo junto a su madre, su pareja y otras tres hermanas.

La mujer acusada de haberse llevado al menor sin consentimiento del padre es Romina Arias, una sargento de la Policía Bonaerense que en enero de 2018 fue noticia en el mundo del espectáculo porque había sido desafectada tras debutar como vedette en “Magnífica”, la obra que en ese entonces encabezaba Carmen Barbieri en el Teatro Corrientes de Mar del Plata.

Becerro dijo este martes a 0223 que hay una resolución judicial que establece que el niño tenía su centro de vida en Mar del Plata -es el lugar en el que fue al jardín, estaba realizando la primaria y tiene a sus amigos y pares- y que debía tener contacto telefónico con su papá tres veces por semana, nada de eso se cumplió hasta el momento. Por eso, ahora esperan que la jueza de Familia María Silvina Lezcano ordene la restitución del nene para que su padre pueda volver a verlo. “Más allá de lo que se resuelva, lo que molesta es la falta de humanidad con respecto a la gente, a lo justiciable. Acá no se trata del derecho del papá ni de la abuela, sino del derecho del menor a tener trato con su papá”, puntualizó la letrada.

“Necesitamos que se resuelva el inmediato contacto paterno filial, que obliguen a la madre a traer al nene para que pueda reencontrarse con su papá, a quien hace meses no ve. Hemos ido al Juzgado y la secretaria Laura Platas no fue capaz de abrir la puerta y darle una respuesta a mi cliente, que ya no sabe qué más hacer para ver a su hijo”, cuestionó.