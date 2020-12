Asumió la fórmula González Sueyro–Fuscaldo en Sporting

Agustín González Sueyro es el nuevo presidente del IPR Sporting Club. Luego de la realización de la Asamblea Anual Ordinaria vía Zoom, quedó conformada la nueva comisión directiva con algunas modificaciones de cargos, aprobada por unanimidad al igual que la memoria y el balance luego de un año inédito debido a la pandemia del coronavirus.

Antes del desarrollo profundo del orden del día, el presidente saliente, Cristian Pasman, enumeró varias de las acciones desarrolladas por la institución durante el 2020, como la campaña solidaria que aún continúa, en la cual se prepararon cerca de 10000 viandas. También mencionó la campaña del socio protector que fue un éxito sumando 100 nuevos asociados, así como también la de forestación para el Anexo de Rumencó Joven y parte de la Villa Marista con 400 árboles.

El año que se está yendo significó para Sporting una reformulación de la forma de trabajar, entrenar y gestionar. Más allá de las particularidades o complicaciones, Pasman destacó que la institución se mantuvo firme y siguió adelante gracias a la colaboración y compromiso de sus pares, de los empleados, entrenadores, jugadores, mánagers y familiares. Una de las cuestiones más destacadas es el avance de las obras en el Anexo, donde las canchas 1 y 2 de rugby ya han sido sembradas, entre otros progresos.

En cuanto a la nueva conformación de la comisión directiva de Sporting, González Sueyro estará acompañado por Juan Fuscaldo (Vicepresidente), Juan Ignacio Colángelo (Tesorero), Luis Dato (Protesorero), Sergio Palomo (Secretario), Graciana Rago (Prosecretaria) y Jorge Sánchez Terrero (Capitán General)

Además están Cristian Pasman, Rodrigo Lara, María Angela Tiribelli y José Luis Area (Vocales Titulares) junto a Pablo García, Juan Ignacio García Navarro, Inés Lanfranconi y Manuel Caracotche (Vocales Suplentes).

Una vez finalizada la parte formal del encuentro virtual, González Sueyro tomó la palabra y habló para las cerca de 60 personas que asistieron. “Estoy emocionado y muy orgulloso. Hace unos días que venía pensando en este momento y lo primero que me surge es agradecerles a todos”, destacó el excapitán general.

“Afronto un desafío importante. El 2020 fue un año bisagra. No nos vimos ni estuvimos cerca del club, pero a pesar de eso hubo un esfuerzo y solidaridad por estar juntos que me generó mucha fuerza para ir para adelante. No le tenés miedo a nada con toda la gente que está en el club”, dijo también González Sueyro. Además, agregó: “los invito a seguir participando y seguir estando. Lo mejor que podemos hacer es seguir invirtiendo tiempo en el club. Invertir tiempo en el club es ganarlo. Hay que seguir colaborando y estando y escribiendo”

Luego, el flamante presidente agradeció especialmente a Ricardo Grosse, quien dejó su cargo en la dirigencia del club. “Se va aunque creo que tiene todavía bastante cuerda. Dice que se terminó una etapa y lo respetamos y le agradecemos. A mí me enseñó mucho. Era un lobo que te llamaba y te exigía y estaba siempre. Yo me apoye mucho en él. Es una locomotora”, cerró.