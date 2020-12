Rusia autorizó la vacunación con Sputnik V contra el coronavirus para mayores de 60 años

El Ministerio de Sanidad de Rusia autorizó este sábado la vacunación contra el Covid-19 para los mayores de 60 años con la Sputnik V, cuyas primeras dosis ya adquirió el Gobierno de Alberto Fernández a fines de esta semana.

“El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus”, dijo Mijaíl Murashko, ministro de Sanidad, a la televisión pública de esa federación.

Hasta ahora la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, solo se aplicaba a personas de entre 18 y 60 años. Pero Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores.

El viernes, el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, había anticipado que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V.

La pasada semana el presidente ruso, Vladimir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía. “Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo el presidente, que cumplió 68 años en 7 octubre pasado.

Eso despertó suspicacias en algunos países interesados en adquirir la vacuna rusa como en Argentina, el primero en registrar Sputnik V el 23 de diciembre coincidiendo con la llegada de un avión con las primeras dosis.

La Sputnik V mostró una eficacia del 91,4 % en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que, según Gintsburg, “permiten afirmar con seguridad que (Sputnik V) es altamente eficaz y totalmente segura para la salud”.

La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.