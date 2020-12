Un apostador marplatense ganó el tercer premio del "Gordo de año nuevo"

¿Quién no sueña con ganar miles o millones de pesos en la lotería? Un apostador marplatense, que todavía no se presentó, fue el ganador del tercer premio del Sorteo del Bicentenario de fin de año, conocido popularmente como el "gordo" de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. El total de ese premio asciende a 5 millones de pesos, pero todavía no se conoce cuánto le corresponde ya que también hubo ganadores de otras localidades.

Cada número se vendió en diez fracciones. Si el marplatense compró una fracción, ganará $ 500.000. Si compró 2, se llevará $ 1.000.000, y así sucesivamente.

La agencia marplatense "Valentina", ubicada en Córdoba 4528 (frente al hospital de la Comunidad), fue notificada al mediodía por la Jefa Regional de Lotería de que había vendido ese número, el 86640. Una agencia que, dicen trae suerte: una vez vendió el primer premio del tradicional Telekino.

El sorteo se realizó anoche, y entregó 131.983 millones de pesos en premios. El primer puesto fue para el 55.820 y fue vendido en la localidad de Guernica, partido Presidente. Perón. El valor ascendió a 65 millones de pesos (se vendieron diez fracciones de 6.5 millones cada una).