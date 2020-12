Gimnasio marplatense se renueva con entrenamientos exclusivos y personalizados

Para algunos, las crisis más profundas son oportunidades de cambio y crecimiento. Y Fit Factory Gym es un reflejo fiel de esa filosofía: después de permanecer cerrado durante meses por la repentina irrupción del coronavirus, el gimnasio reabrió sus puertas en Mar del Plata con un novedoso sistema de entrenamiento que apunta a brindar un servicio más exclusivo a sus usuarios.

“Entendí que este era el momento ideal para hacer un cambio que se propone dos objetivos: fundamentalmente, brindar un mejor servicio a cada persona que deposita su confianza para entrenar conmigo pero al mismo tiempo hubo una búsqueda de readaptar el trabajo para poder garantizar una actividad física segura y acorde a todos los protocolos”, explica a 0223 Fede González, el responsable de la sala de musculación que está en Avenida Colón al 3461.

El gimnasio ya no responde a una demanda espontánea, tal como ocurría antes de los tiempos de la pandemia, sino que trabaja a capacidad reducida y con turnos de una hora para cada alumno, durante los cuales no se permite el ingreso de personas que no hayan hecho la reserva previa de su lugar a través de whatsapp. De esta manera, no se sobrepasa el límite de ocupación establecido en el local y se garantiza el distanciamiento social, sumado a otras medidas de prevención como el uso de tapabocas y alcohol en gel.

La nueva modalidad de trabajo le permite a González diagramar un enfoque más exclusivo con sus alumnos, con planificaciones y seguimientos personalizados acordes a los diferentes objetivos individuales. “En Fit Factory Gym entreno mujeres y hombres principiantes o con más experiencia pero en todos los casos se trazan metas puntuales para adecuar el entrenamiento y poder cumplirlas en plazos determinados. Desde el inicio de ese proceso, mantengo un seguimiento con el alumno tanto en el gimnasio como de manera online”, explica el entrenador internacional, quien también considera: “Es muy importante escuchar al alumno en todo momento”.

El dueño de Fit Factory Gym también modificó el formato de sus instalaciones por el Covid-19: aprovechando los extensos metros cuadrados de la sala, reubicó el equipamiento de forma “más inteligente” para establecer áreas específicas para el trabajo de piernas, espalda, pectorales, hombros y cada grupo muscular. “Con esta nueva disposición, mantengo más aislados a los alumnos según el día de entrenamiento. Quien entrene piernas no se va a cruzar con alguien que está trabajando su espalda en el otro lado del salón”, ejemplifica, y agrega: “Creo que hay una ganancia en todos los sentidos: en espacio y comodidad”.

Fede González es uno de los referentes que se pueden encontrar sobre el fisicoculturismo a nivel local. Cuenta con amplio reconocimiento en la actividad por sus títulos: fue el primer argentino juvenil en competir a nivel mundial y obtuvo, entre otros logros, el segundo puesto en la categoría Junior Pesada en el Arnold Classic que se celebró en septiembre de 2011 en España, uno de los mayores torneos de prestigio que organiza el mismísimo Arnold Schwarzenegger, máximo emblema del deporte. En 2017, también se consagró como Campeón Argentino Senior.

Hace casi una década que el marplatense complementa su labor de atleta con la de entrenador; con la pandemia y el auge de la virtualidad, el técnico en musculación deportiva lanzó una serie de workshops para difundir conocimientos claves sobre musculación e hipertrofia con alcance en distintos puntos del país y Latinoamérica.

Después del extenso parate que supuso la llegada del Covid-19, González insiste en la importancia de sostener la actividad física para alcanzar una vida saludable. “Con todo lo que pasó en este año quedó más que demostrado el rol central que cumplen los gimnasios como agentes de salud. Esta actividad no es lúdica o superficial como a veces se cree: el ejercicio tiene un impacto profundamente positivo en todos los ámbitos de la vida de una persona”, reflexiona.